به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر پنجشنبه در دیدار فرمانده جدید انتظامی استان اظهار کرد: یکی از جلوه‌های تقوا، انعکاس دقیق واقعیت‌هاست و مسئولان نباید برای مطلوب جلوه‌دادن عملکرد خود، گزارش‌هایی مغایر با واقعیت ارائه دهند.

وی افزود: صداقت ممکن است در ابتدا هزینه‌هایی داشته باشد، اما در نهایت اعتماد مردم را به دنبال خواهد داشت و مسیر اصلاح و پیشرفت را هموار می‌کند.

امام‌جمعه ایلام با بیان اینکه تخصص، تجربه و مهارت به‌تنهایی برای مدیریت کافی نیست، گفت: مدیران در کنار برنامه‌ریزی، توانمندی و تجربه، نیازمند توکل به خداوند متعال هستند؛ چراکه بسیاری از گره‌ها و راه‌حل‌ها از مسیرهایی گشوده می‌شود که در محاسبات انسانی پیش‌بینی نشده است.

کریمی‌تبار با هشدار نسبت به خطر غرور در عرصه مسئولیت، تصریح کرد: انسان نباید موفقیت‌ها را تنها حاصل توانایی خود بداند؛ زیرا قدرت، عزت و همه اسباب موفقیت از جانب خداوند است و هرچه مسئولیت انسان سنگین‌تر می‌شود، نیاز او به توکل و ارتباط با خدا بیشتر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه توکل به معنای کنار گذاشتن تلاش و تدبیر نیست، بیان کرد: مسئولان باید با تمام توان و در سریع‌ترین زمان ممکن به وظایف خود عمل کنند و نتیجه را به خداوند واگذارند. تأخیر در انجام مأموریت‌ها یا رها کردن مسائل به امید حل‌شدن خودبه‌خودی، با روح تقوا و مسئولیت‌پذیری سازگاری ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام در ادامه، لباس نیروهای مسلح را نماد پیمانی بزرگ برای دفاع از مردم، کشور و ارزش‌های اسلامی دانست و گفت: خدمت در نیروهای مسلح، مسئولیتی مقدس است و بالاترین افتخار در این مسیر، جهاد در راه خدا و شهادت است.

وی خطاب به فرمانده جدید انتظامی استان ایلام افزود: با توجه به تجربه خدمت شما در استان‌های مختلف و سابقه حضور در ایلام، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای انتظامی و توان مدیریتی موجود، شاهد ارتقای امنیت، آرامش و رضایتمندی مردم استان باشیم.

کریمی‌تبار همچنین از آمادگی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برای همکاری با مجموعه انتظامی خبر داد و گفت: در مسیر تقویت امنیت، خدمت‌رسانی به مردم و مقابله با اشرار و عناصر مخل امنیت، از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد کارکنان فرماندهی انتظامی استان با اخلاص، تقوا، توکل و تلاش شبانه‌روزی، مأموریت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهند.