به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت عصر چهارشنبه ۲۸ مرداد با حضور در منزل داریوش ارجمند بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون و رئیس هیئت مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت، در فضایی صمیمی با وی دیدار کرد.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، با مرور خاطرات پر فراز و نشیب موسسه، از حمایت‌های بی‌دریغ ارجمند برای رونق امور قدردانی و تاکید کرد: بسیاری از اتفاقات مثبت در این موسسه مرهون حمایت و پشتیبانی اعضای فعال طی بیش از یک دهه فعالیت موسسه بوده و شایسته تقدیر است.

داریوش ارجمند رئیس هیئت‌ مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز در این دیدار درباره مسائل و دغدغه‌های هنرمندان پیشکسوت و نقش موسسه در حمایت، تکریم و حفظ ارتباط میان نسل‌های مختلف هنری سخن گفت و بر اهمیت حمایت و تقویت موسسه برای تکریم شایسته بزرگان فرهنگ و هنر کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی کشور، درباره اختصاص بودجه‌های سالانه موسسه بدون توجه به نرخ تورم و افزایش نرخ کالا و خدمات انتقاد و گفت: از سال ۹۸ تاکنون نه تنها رقم واقعی بودجه موسسه افزایش نداشته بلکه به تناسب تورم کاهش هم داشته است و عملا هر سال دریغ از پارسال!

این بازیگر سینما و تلویزیون سال گذشته را بی‌رونق‌ترین سال موسسه برای ارائه خدمات به هنرمندان پیشکسوت دانست و بیان کرد: این اتفاق ناشی از کم‌لطفی متولیان امر است که به قول و قرارهای خودشان برای بهتر شدن شرایط در این موسسه عمل نکرده‌اند در حدی که شرمنده پیشکسوتان برای ارایه کمترین خدمات شده‌ایم.

دیدار با عبدالرحیم حسن‌خان‌مکری

در ادامه دیدارهای سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، وی با حضور در منزل عبدالرحیم حسن‌خان‌مکری هنرمند پیشکسوت موسیقی، نویسنده، مترجم، مدرس و پژوهشگر حوزه موسیقی، خواننده اپرا و مدیر پیشکسوت حوزه فرهنگ و هنر و عضو موسسه هنرمندان پیشکسوت، با وی دیدار و ادای احترام کرد.

در این دیدار، درباره سال‌های فعالیت هنری، خاطرات و تجربیات حسن‌خان‌مکری گفتگو شد.

عظیمی در این دیدار با تاکید بر اهمیت حفظ ارتباط مستمر با هنرمندان پیشکسوت گفت: دیدار با استادان و شنیدن خاطرات و تجربه‌های ارزشمند آنان، تنها یک دیدار دوستانه نیست بلکه فرصتی برای حفظ بخشی از حافظه فرهنگی و هنری کشور است. سرمایه اصلی موسسه، همین هنرمندانی هستند که سال‌های عمر خود را صرف اعتلای فرهنگ و هنر ایران کرده‌اند.