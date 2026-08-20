به گزارش خبرنگار مهر، رحمان بردی قاضیلر ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز تجاری جدید بازارچه بندرترکمن اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح یکی از بزرگترین پروژههای تجاری مدیریت شهری شمال کشور هستیم که با تلاش سرمایهگذار و مجموعه مدیریت شهری، طی حدود ۱۸ ماه و بدون توقف به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: از زمان آغاز عملیات اجرایی پروژه، تلاش کردیم در شرایط مختلف آبوهوایی و حتی مشکلات ناشی از جنگ و قطعی برق، اجازه ندهیم روند اجرای طرح متوقف شود و امروز خوشحالیم که این پروژه به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
شهردار بندرترکمن با قدردانی از حمایت دستگاه قضایی و مسئولان استان گفت: پیگیریهای رئیس قوه قضاییه، اقدامات رئیس کل دادگستری گلستان و حمایت استاندار گلستان نقش مهمی در به سرانجام رسیدن این پروژه داشت و امیدواریم با بهرهبرداری از آن، فصل جدیدی از توسعه شهری بندرترکمن آغاز شود.
قاضیلر با تأکید بر ضرورت همکاری مدیریت شهری، بخش خصوصی و مردم برای تحقق توسعه پایدار شهری، اظهار کرد: این پروژه نمونه موفقی از همکاری میان مدیریت شهری و بخش خصوصی است که ثمره آن رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمد پایدار برای شهرداری و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات شهری به مردم خواهد بود.
وی با اشاره به سابقه این طرح گفت: عرصه ۱۶ هکتاری این پروژه بیش از ۱۵ سال در اختیار بخش خصوصی قرار داشت اما به دلیل اختلافات و موانع موجود، اقدامات توسعهای در آن متوقف مانده بود؛ در حالی که این ظرفیت میتوانست در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان نقشآفرین باشد.
شهردار بندرترکمن ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده و سفر رئیس قوه قضاییه به استان و همچنین اقدامات قاطع رئیس کل دادگستری گلستان، مسیر اجرای پروژه هموار شد و امروز شاهد بهرهبرداری از این طرح مهم هستیم.
قاضیلر همچنین از سرمایهگذار پروژه به دلیل پایبندی به تعهدات خود قدردانی کرد و گفت: مهندس کبیری با وجود مشکلات ناشی از شرایط جنگی، قطعی برق و محدودیتهای کاری، به تعهدات قراردادی خود عمل کرد و این پروژه را به سرانجام رساند.
وی از کارگران، مهندسان، مشاوران، اعضای شورای اسلامی شهر و اصحاب رسانه که در مراحل مختلف اجرای پروژه همراهی کردند، تقدیر کرد و گفت: امروز ثمره صبر، برنامهریزی، همدلی و تلاش مستمر، رونق اقتصادی و امید بیشتر برای مردم بندرترکمن خواهد بود.
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