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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

بزرگ‌ترین پروژه مدیریت شهری شمال کشور در بندرترکمن افتتاح شد

بزرگ‌ترین پروژه مدیریت شهری شمال کشور در بندرترکمن افتتاح شد

بندرترکمن- شهردار بندرترکمن از افتتاح یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تجاری مدیریت شهری شمال کشور پس از ۱۸ ماه تلاش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان بردی قاضی‌لر ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز تجاری جدید بازارچه بندرترکمن اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تجاری مدیریت شهری شمال کشور هستیم که با تلاش سرمایه‌گذار و مجموعه مدیریت شهری، طی حدود ۱۸ ماه و بدون توقف به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: از زمان آغاز عملیات اجرایی پروژه، تلاش کردیم در شرایط مختلف آب‌وهوایی و حتی مشکلات ناشی از جنگ و قطعی برق، اجازه ندهیم روند اجرای طرح متوقف شود و امروز خوشحالیم که این پروژه به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

شهردار بندرترکمن با قدردانی از حمایت دستگاه قضایی و مسئولان استان گفت: پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه، اقدامات رئیس کل دادگستری گلستان و حمایت استاندار گلستان نقش مهمی در به سرانجام رسیدن این پروژه داشت و امیدواریم با بهره‌برداری از آن، فصل جدیدی از توسعه شهری بندرترکمن آغاز شود.

قاضی‌لر با تأکید بر ضرورت همکاری مدیریت شهری، بخش خصوصی و مردم برای تحقق توسعه پایدار شهری، اظهار کرد: این پروژه نمونه موفقی از همکاری میان مدیریت شهری و بخش خصوصی است که ثمره آن رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، درآمد پایدار برای شهرداری و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات شهری به مردم خواهد بود.

وی با اشاره به سابقه این طرح گفت: عرصه ۱۶ هکتاری این پروژه بیش از ۱۵ سال در اختیار بخش خصوصی قرار داشت اما به دلیل اختلافات و موانع موجود، اقدامات توسعه‌ای در آن متوقف مانده بود؛ در حالی که این ظرفیت می‌توانست در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان نقش‌آفرین باشد.

شهردار بندرترکمن ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و سفر رئیس قوه قضاییه به استان و همچنین اقدامات قاطع رئیس کل دادگستری گلستان، مسیر اجرای پروژه هموار شد و امروز شاهد بهره‌برداری از این طرح مهم هستیم.

قاضی‌لر همچنین از سرمایه‌گذار پروژه به دلیل پایبندی به تعهدات خود قدردانی کرد و گفت: مهندس کبیری با وجود مشکلات ناشی از شرایط جنگی، قطعی برق و محدودیت‌های کاری، به تعهدات قراردادی خود عمل کرد و این پروژه را به سرانجام رساند.

وی از کارگران، مهندسان، مشاوران، اعضای شورای اسلامی شهر و اصحاب رسانه که در مراحل مختلف اجرای پروژه همراهی کردند، تقدیر کرد و گفت: امروز ثمره صبر، برنامه‌ریزی، همدلی و تلاش مستمر، رونق اقتصادی و امید بیشتر برای مردم بندرترکمن خواهد بود.

کد مطلب 6922341

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