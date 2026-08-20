جلال یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارتهای میدانی اظهار داشت: در راستای حفاظت از حقوق مصرفکنندگان و صیانت از سفره مردم، عملیات پایش دقیق بازار کالاهای اساسی با حضور مشترک اعضای قرارگاه نظارتی استان انجام شد.
وی افزود: این بازرسیهای گسترده که امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ با مشارکت کارشناسان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و ادارهکل استاندارد صورت گرفت، منجر به شناسایی ۲۰ واحد متخلف شد. «گرانفروشی»، «عدم درج قیمت» و «امتناع از ارائه فاکتور» از جمله مهمترین تخلفات احرازشده در این پایش میدانی بود.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: هدف اصلی ما ایجاد ثبات، جلوگیری از نوسانات کاذب قیمت و برخورد با هرگونه سوءاستفاده صنفی است. با کسانی که با اقدامات غیرقانونی خود آرامش بازار و معیشت شهروندان را هدف قرار میدهند، با قاطعیت و طبق ضوابط قانونی برخورد میشود.
یوسفی در پایان از شهروندان ایلامی خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی، مراتب را از طریق سامانههای ۱۲۴ (سازمان صمت) و ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی)گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن به شکایات آنها رسیدگی شود.
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