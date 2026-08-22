خبرگزاری مهر - گروه استان ها: قطعی مکرر و کاهش فشار آب در ساعات پایانی شب، به ویژه در نیمههای شب تا سحرگاهان، به معضلی آشنا برای ساکنان برخی مناطق شهر ایلام تبدیل شده و این مشکل که هر سال با فرا رسیدن تابستان و افزایش دما، پررنگتر میشود، این بار نیز شهروندان را با چالش جدی در تأمین آب مورد نیاز خود مواجه کرده است.
شهروندان مناطق مختلف از این وضعیت گلایه دارند و میگویند که سالهاست با این مشکل دستبهگریبان هستند و وعدههای فراوانی برای رفع آن شنیدهاند اما همچنان شاهد اقدام عملی و مؤثری برای پایان دادن به این بحران نبودهاند و این نارضایتی، هر روز با گرمتر شدن هوا، ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
کارشناسان و صاحبنظران، فرسودگی شدید شبکه توزیع آب در ایلام را یکی از اصلیترین عوامل این مشکل میدانند و معتقدند که این شبکه قدیمی، توانایی تأمین آب مورد نیاز جمعیت رو به رشد شهر را ندارد و ساختوسازهای غیراصولی و افزایش مصرف در فصول گرم، فشار مضاعفی بر این زیرساختهای فرسوده وارد کرده است.
با این حال، پروژههایی نظیر احداث مخازن جدید ذخیره آب و اجرای طرحهای زونبندی برای مدیریت بهتر توزیع، سالهاست که به عنوان راهحلهای اساسی وعده داده میشوند؛ اما همچنان ناتمام ماندهاند و تکمیل آنها، نیازمند عزمی جدی و فراتر از وعدههای معمول است.
در چنین شرایطی، ساکنان مناطق مختلف ایلام چشم به راه تحقق این وعدهها هستند و امیدوارند که هرچه سریعتر، شاهد رفع قطعی آب در ساعات شبانهروز باشند و بتوانند در گرمترین روزهای سال، بدون دغدغه، آب مورد نیاز خود را دریافت کنند، اما این امید، با گذشت زمان و تداوم مشکل، هر روز کمرنگتر میشود.
فرسودگی شبکه و افزایش جمعیت، علت اصلی قطعی آب
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گلایههای مکرر شهروندان درباره قطعی و کاهش فشار آب در برخی مناطق شهر ایلام، اظهار داشت: فرسودگی شدید شبکه توزیع آب و عدم اصلاح و بهروزرسانی آن در سالهای گذشته، یکی از مهمترین عوامل بروز این مشکل است و این شبکه که قدمت بالایی دارد، توانایی پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد و افزایش مصرف در فصول گرم را ندارد.
محمد محمدی افزود: در سالهای اخیر، با افزایش جمعیت و گسترش ساختوسازهای شهری، فشار مضاعفی بر شبکه قدیمی توزیع آب وارد شده است و متأسفانه اصلاح و بازسازی شبکه به همان میزان که باید، صورت نگرفته و این موضوع، به یک معضل ساختاری در حوزه تأمین آب تبدیل شده است که نیازمند برنامهریزی اساسی و بلندمدت است.
مدیرعامل آبفای ایلام با اشاره به اینکه بخش عمدهای از مصرف آب در تابستان، مربوط به استفاده از کولرهای آبی و ساختوسازهاست، تصریح کرد: این موضوع، علاوه بر فرسودگی شبکه، بر شدت مشکل میافزاید و برخی از مصرفکنندگان نیز به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف، فشار بیشتری را بر شبکه وارد میکنند و این در حالی است که مدیریت مصرف، یکی از راههای کلیدی برای کاهش این فشارهاست.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای این شرکت برای رفع مشکل قطعی آب، گفت: عملیات ساخت مخازن جدید ذخیره آب در دستور کار قرار گرفته و پیمانکار مربوطه نیز انتخاب شده است و امیدواریم با احداث این مخازن، بتوانیم بخش قابل توجهی از مشکل کمبود آب در ساعات اوج مصرف را جبران کنیم و فشار را از روی شبکه قدیمی برداریم.
مدیرعامل آبفای ایلام همچنین از اجرای طرح زونبندی جدید برای مدیریت بهتر توزیع آب خبر داد و گفت: این طرح، با هدف توزیع عادلانهتر و متوازنتر آب در مناطق مختلف شهر طراحی شده است و در صورت اجرای کامل، میتواند نقش مؤثری در کاهش قطعی و افت فشار آب ایفا کند و شهروندان را از نگرانی تأمین آب در ساعات شبانهروز بینیاز سازد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر، به دلیل محدودیتهای موجود، ناچار به کاهش خروجی مخازن در ساعات پایانی شب هستیم تا بتوانیم ذخیرهسازی مناسبی برای روز بعد داشته باشیم، خاطرنشان کرد: این اقدام، موقتی است و با تکمیل پروژههای در دست اقدام، دیگر شاهد قطعی شبانه آب در مناطق مختلف شهر نخواهیم بود و از شهروندان نیز خواست که با مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه، مجموعه آبفا را در تأمین پایدار آب یاری کنند.
مدیرعامل آبفای ایلام در پایان با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات موجود، فشار کم آب در طبقات بالای ساختمانهاست، گفت: شبکه توزیع فعلی تا دو طبقه را پوشش میدهد و واحدهای مسکونی بالاتر از این، باید از پمپهای خانگی استفاده کنند و امیدوار است با اجرای طرحهای توسعه و بازسازی شبکه و تکمیل مخازن جدید، این مشکل نیز به تدریج برطرف شود و شهروندان بتوانند با آرامش خاطر، از خدمات پایدار آب بهرهمند شوند.
قطعی شبانه آب به دلیل ذخیرهسازی برای روز بعد است
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ایلام هم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به گلایههای شهروندان درباره قطعی آب در برخی مناطق شهر، اظهار داشت: خوشبختانه علیرغم گرمای بیسابقه هوا در سال جاری، کمترین تنش آبی را در طول روز تجربه کردهایم و این مسئله نشان از مدیریت مطلوب منابع آبی در ساعات اوج مصرف دارد.
جلال کمری افزود: عمده مشکل موجود، مربوط به قطعیهای شبانه است که دلایل فنی مشخصی دارد.
وی با اشاره به توپوگرافی خاص شهر ایلام، تصریح کرد: بسیاری از ساختمانها در نقاط مرتفع و بالاتر از سطح مخازن ذخیره آب قرار گرفتهاند و این موضوع، تأمین فشار مناسب در ساعات شب را با چالش مواجه کرده و مناطقی مانند جانبازان، چالیمار، محله میلاد بانوان و کارخانۀ نمک، از جمله مناطقی هستند که به دلیل ارتفاع زیاد نسبت به مخازن، بیشترین تأثیر را از این مسئله میپذیرند.
مدیر آبفای شهرستان ایلام، در ادامه به تشریح راهکار عملیاتی این مجموعه پرداخت و گفت: برای جلوگیری از بروز تنش آبی در ساعات پرمصرف روز، ناچاریم خروجی مخازن را در ساعات پایانی شب کاهش دهیم تا بتوانیم ذخیرهسازی مناسبی برای روز بعد داشته باشیم.
وی ادامه داد: این اقدام، گرچه ممکن است برای برخی شهروندان ناخوشایند باشد، اما برای تأمین آب پایدار در طول روز ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه امسال نسبت به سالهای گذشته، کاهش محسوسی در تماسهای مردمی و گزارشهای مربوط به قطعی آب داشتهایم، خاطرنشان کرد: این آمار، نشان از عملکرد قابل قبول مجموعه آبفا در مدیریت بحرانهای آبی دارد و امیدواریم با توجه به استمرار گرمای هوا، شهروندان نیز با صرفهجویی در مصرف، مجموعه آبفا را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.
۲۵۰ میلیارد تومان برای رفع تنش آبی ایلام اختصاص یافت
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات آبی استان و ضرورت مدیریت هرچه بهتر منابع آب در ایلام، اظهار داشت: در نشست با وزیر نیرو، موضوعات متعددی از جمله احقاق حقوق مردم و توسعه شبکه آبرسانی مورد بحث قرار گرفته و نتایج خوبی برای استان به همراه داشته است.
فریدون همتی با تأکید بر اولویت تأمین آب شرب پایدار برای مناطق شهری و روستایی استان، از تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با تنش آبی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این اعتبار، برای اجرای طرحهای آبرسانی و تکمیل پروژههای نیمهتمام در مناطق مختلف شهر ایلام و شهرستانهای استان هزینه خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که با این تخصیص، بخش قابل توجهی از مشکلات آبی استان مرتفع گردد.
همتی در پایان خاطرنشان کرد: با تزریق بهموقع این اعتبارات و پیگیریهای مستمر، امیدواریم شاهد بهبود محسوس در وضعیت تأمین آب استان باشیم و مردم دیگر با مشکل قطعی و تنش آبی مواجه نشوند و از همه دستگاههای اجرایی خواست که با هماهنگی کامل، موانع پیش روی پروژههای آبرسانی را برطرف کنند.
با همه این اوصاف، امید به حل مشکل قطعی آب در ایلام همچنان زنده است و شهروندان چشم به راه تحقق وعدهها درباره احداث مخازن جدید و اصلاح شبکه فرسوده هستند و انتظار میرود با تخصیص اعتبارات و عزم جدی مسئولان، هرچه سریعتر شاهد پایان این مشکل دیرینه باشیم تا دیگر هیچ خانوادهای در گرمای تابستان، چشم به لولههای خشک ندوزد.
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