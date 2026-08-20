سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های سفر هیئت پارلمانی ایران به عراق، اظهار کرد: این سفر با ادای احترام به مقام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس آغاز شد.

وی افزود: در ادامه این سفر، دیدارهایی با رئیس مجلس، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور عراق انجام شد و در این نشست‌ها، موضوع ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور و نقش‌آفرینی مشترک ایران و عراق در مناسبات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی میان استان ایلام و کشور عراق، گفت: همچنین دیدارهایی با فعالان اقتصادی برگزار شد و حضور در آیین‌های اربعینی در کربلای معلی نیز از دیگر برنامه‌های این سفر است.

فلاحی با بیان اینکه در حاشیه نشست‌ها، دو موضوع اساسی استان ایلام را پیگیری کرده است، تصریح کرد: نخستین موضوع، راه‌آهن ایلام- مهران-کوت است؛ با توجه به فعال شدن مسیرهای ریلی در سایر مرزها، ضروری است برای جلوگیری از عقب‌ماندگی ایلام، این مسیر نیز با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: در این زمینه با سفیر جمهوری اسلامی ایران، معاون وزیر امور خارجه و شماری از نمایندگان پارلمان عراق گفت‌وگو شد و طرف‌های عراقی نیز از این موضوع استقبال کردند؛ البته بخش اصلی کار و فراهم‌سازی مقدمات باید در داخل کشور انجام شود تا بتوان طرف عراقی را برای اجرای این طرح مجاب کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، ایجاد کنسولگری عراق در ایلام را دومین مطالبه مطرح‌شده عنوان کرد و گفت: بر اساس ضوابط، درخواست ایجاد کنسولگری باید از سوی کشور فرستنده مطرح شود. با توجه به اینکه عراق درصدد راه‌اندازی چند کنسولگری در ایران است، از طرف عراقی خواسته‌ایم یکی از این کنسولگری‌ها در ایلام مستقر شود.

فلاحی خاطرنشان کرد: این موضوع از سال‌ها قبل در دست پیگیری بوده و استاندار ایلام نیز اخیراً آن را دنبال کرده است. با وزارت امور خارجه نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته تا عراقی‌ها برای استقرار کنسولگری در ایلام ترغیب شوند.

وی افزود: طرف عراقی با استناد به وجود کنسولگری در کرمانشاه، در ابتدا رغبت کمتری برای ایجاد کنسولگری در ایلام داشته است؛ اما رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد و تحقق این مطالبه می‌تواند گامی مؤثر در توسعه روابط اقتصادی، تجاری و مردمی استان ایلام با کشور عراق باشد.