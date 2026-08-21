واژگونی تانکر حامل مواد نفتی در محور کاشان ـ قم؛ یک نفر مصدوم شد

روحالله فدائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه تانکر حامل مواد نفتی در آزادراه کاشان ـ قم، بعد از محدوده سنسن، نیروهای امدادی و عملیاتی آتشنشانی کاشان برای بررسی وضعیت و ایمنسازی محل حادثه به محل اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه در ساعت ۰۱:۲۸ بامداد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اعلام شد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، چهار دستگاه خودروی عملیاتی از ایستگاههای یک، سه و چهار آتشنشانی کاشان به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان ادامه داد: در این حادثه تانکر حامل مواد نفتی به دلایل نامشخص از مسیر خود واژگون شد که بر اثر آن راننده خودرو مصدوم شد.
وی تصریح کرد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل، اقدامات اولیه لازم را برای ایمنسازی محدوده حادثه و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی انجام دادند و راننده مصدوم نیز پس از دریافت کمکهای اولیه، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.
فدائی با اشاره به حساسیت حوادث مرتبط با خودروهای حامل مواد نفتی گفت: با توجه به نوع محموله تانکر، نیروهای آتشنشانی اقدامات لازم را برای کنترل شرایط و پیشگیری از بروز حوادث ثانویه انجام دادند.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای آتشنشانی مشکات، پلیس راه، نیروی انتظامی، اورژانس و عوامل راهداری نیز در محل حادثه حضور داشتند و در کنار نیروهای آتشنشانی در روند امدادرسانی، کنترل ترافیک و ایمنسازی محور مشارکت کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل رانندگان به شرایط مسیر، از رانندگان خودروهای سنگین و بهویژه وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک خواست ضمن رعایت مقررات، در صورت مواجهه با شرایط غیرعادی، با احتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی تردد کنند.
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