واژگونی خودرو در اتوبان کاشان–نطنز ۷ نفر مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری میتسوبیشی در اتوبان کاشان–نطنز، حدود ۲۰ کیلومتر بعد از عوارضی قمصر به سمت اصفهان، بلافاصله کدهای عملیاتی سان‌آرا و عوارضی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبت‌های لازم توسط کارشناسان اورژانس، مصدومان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم را برای مصدومان انجام داده و آنان را جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل کردند.