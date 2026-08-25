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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

واژگونی خودرو در اتوبان کاشان–نطنز ۷ نفر مصدوم داشت

واژگونی خودرو در اتوبان کاشان–نطنز ۷ نفر مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: واژگونی میتسوبیشی در اتوبان کاشان–نطنز هفت نفر مصدوم داشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری میتسوبیشی در اتوبان کاشان–نطنز، حدود ۲۰ کیلومتر بعد از عوارضی قمصر به سمت اصفهان، بلافاصله کدهای عملیاتی سان‌آرا و عوارضی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبت‌های لازم توسط کارشناسان اورژانس، مصدومان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم را برای مصدومان انجام داده و آنان را جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل کردند.

کد مطلب 6926969

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