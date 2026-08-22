۳ حادثه ترافیکی شب گذشته کاشان ۹ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع سه حادثه ترافیکی در فاصله حدود یک ساعت باعث مصدومیت ۹ نفر شد.

وی ابراز کرد: نخستین حادثه ساعت ۲۳:۲۷ در محور برزک، نرسیده به بارونق و بعد از امامزاده یونس، بر اثر واژگونی پراید رخ داد که چهار مصدوم آن توسط کدهای مرق ـ سادیان و الزهرا به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان ابراز کرد: ساعت ۲۳:۲۹ نیز واژگونی یک دستگاه سواری شاهین در اتوبان کاشان ـ قم، بعد از مشکات و نرسیده به سن‌سن، سه مصدوم بر جای گذاشت که توسط کد امیرکبیر انتقال یافتند.

وی تصریح کرد: سومین حادثه ساعت ۰۰:۳۹ در محور برزک، بعد از روستای بارونق، بر اثر انحراف و برخورد یک دستگاه پژو با موانع و سنگ‌های حاشیه جاده رخ داد و دو مصدوم توسط کد مرق ـ سادیان به مرکز درمانی منتقل شدند.

فرزندی‌پور با اشاره به آماده‌باش و تلاش مستمر نیروهای عملیاتی اورژانس در طول شب، گفت: حضور به‌موقع و تلاش نیروهای اورژانس در این حوادث، نقش مهمی در ارائه خدمات فوری به مصدومان و انتقال آنان به مراکز درمانی داشت.

وی در پایان با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث پیشگیری کنند.