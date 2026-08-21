به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه پارسیان، با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، اظهار کرد: امام عسکری(ع) فرمودند همه بدی‌ها در اتاقی جمع شده‌اند و کلید آن دروغ است؛ بنابراین باید خود را به صداقت و راستی عادت دهیم.

وی افزود: کارمند، همسر، فروشنده، کاسب، خریدار، مشتری، معلم و همه افراد جامعه باید تمرین کنند که اهل دروغ نباشند و با صداقت در برابر وسوسه‌های شیطان بایستند.

امام شهید الگوی حکمرانی قرآنی

امام جمعه پارسیان با اشاره به چهلمین روز تدفین رهبر شهیدانقلاب، گفت: یاد آن امام شهید تا ابد زنده خواهد ماند و مطالبه مردم برای انتقام از قاتلان و جنایتکاران همچنان پابرجاست.

اسماعیل‌نیا با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) مظهر اخلاق قرآنی بود، افزود: اگر با نگاهی منصفانه به سیره حکمرانی ۳۷ ساله امام شهید نگاه کنیم، می‌بینیم که زندگی و حکمرانی ایشان سراسر قرآنی و مبتنی بر اجرای دستورات قرآن بود.

وی ادامه داد: اقتدار امام شهید در برابر دشمنان و محبت او نسبت به مردم، یادآور آیه «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» بود؛ استقامت بی‌مانند، امید در سخت‌ترین شرایط، تأکید بر وحدت و انسجام امت و شهادت‌طلبی ایشان نیز جلوه‌هایی از عمل به آموزه‌های قرآن بود.

دولت برای مهار گرانی برنامه ملموس ارائه کند

امام جمعه پارسیان با تبریک پیشاپیش هفته دولت به دولتمردان و کارکنان دولت، از تلاش‌های رئیس‌جمهور، هیئت دولت و مسئولان در ایام جنگ قدردانی کرد و گفت: یک انتظار به‌حق مردم، کنترل تورم و مدیریت گرانی‌هاست.

وی تصریح کرد: بخشی از گرانی‌ها نتیجه جنگ نابرابر و ظالمانه دشمن است و مردم آن را می‌پذیرند و تحمل می‌کنند، اما بخشی از مشکلات اقتصادی ارتباطی با تحریم و مسائل خارجی ندارد و به مدیریت، نظارت بهتر و برخورد قاطع نیازمند است.

اسماعیل‌نیا تأکید کرد: انتظار داریم دولت برای کنترل تورم و گرانی، برنامه‌ای ملموس داشته باشد و مسئولان شهرستان نیز این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

تأکید بر حفظ وحدت شیعه و سنی

وی با تبریک سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و آغاز هفته وحدت، اظهار کرد: دشمن پس از شکست در میدان نبرد و از بین رفتن ابهتش، بیش از هر زمان دیگری به دنبال ایجاد تفرقه میان ملت ایران است.

امام جمعه پارسیان افزود: دشمن یک روز با عنوان شیعه و سنی و روز دیگر با بهانه‌های قومی و مذهبی به دنبال ایجاد اختلاف و درگیری است، اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری این توطئه‌ها را خنثی خواهد کرد.

وی گفت: شیعه و سنی نه‌تنها اختلافی با یکدیگر ندارند، بلکه دو لبه تیز قیچی انقلاب و اسلام هستند که در برابر دشمنان و متجاوزان خواهند ایستاد.

هشدار درباره همراهی کشورهای منطقه با جنگ اقتصادی آمریکا

اسماعیل‌نیا با اشاره به تحولات جنگ جاری، اظهار کرد: آمریکا در میدان نبرد قافیه را باخته و امروز تلاش می‌کند با ایجاد یا تشدید مشکلات اقتصادی و استفاده از ظرفیت گروه‌های معاند، فشار داخلی بر ایران را افزایش دهد.

وی همچنین نسبت به همراهی برخی کشورهای منطقه با فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران هشدار داد و گفت: کشورهای همسایه نباید خود را درگیر جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران کنند، زیرا مشارکت در این فشارها در نهایت به ضرر خود این کشورها و ملت‌هایشان خواهد بود.

امام جمعه پارسیان تأکید کرد: مسئولان ایران اعلام کرده‌اند تا زمانی که محاصره دریایی رفع نشود، دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد نشود و خسارت‌های جنگ جبران نشود، شرایط تنگه هرمز به حالت قبل بازنخواهد گشت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر دشمنان، گفت: ملت ایران با تکیه بر وحدت، مقاومت و اقتدار خود اجازه نخواهد داد دشمنان اهداف خود را علیه کشور محقق کنند.