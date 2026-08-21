امام جمعه قم:دولت برای مهار گرانی و رفع مشکلات معیشتی بیشتر تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، بر ضرورت شناخت صحیح مفهوم انتظار و وظایف منتظران در عصر غیبت تأکید کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن روز صنعت دفاعی و نقش این صنعت در اقتدار کشور اظهار کرد: صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت و جایگاه راهبردی خود و همچنین مواجهه با دشمنان، شهدای بسیاری را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.



امام جمعه قم افزود: شهید فخری‌زاده، دانشمند و مدیر ارشد حوزه دفاعی کشور، یکی از شهدای برجسته این عرصه است و تلاش‌ها و فداکاری‌های مجموعه صنعت دفاعی کشور همچنان در مسیر خدمت و پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ادامه دارد.



وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و آغاز این هفته را به خدمتگزاران دولت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.



دولت برای معیشت مردم بیشتر تلاش کند



امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم بیان کرد: مردم ایران مردمی با بصیرت، حامی نظام و انقلاب و حاضر در صحنه هستند و وفاداری آنان به انقلاب اسلامی در طول تاریخ پس از پیروزی انقلاب بارها به اثبات رسیده است.



وی افزود: انتظار می‌رود دولت با تلاش و مجاهدت بیشتر، در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارد و به ویژه در حوزه معیشت و مهار گرانی‌های افسارگسیخته، اقدامات مؤثرتری انجام دهد.



سعیدی همچنین با اشاره به در پیش بودن سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) بر اساس روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت اظهار کرد: حفظ وحدت و انسجام میان مسلمانان در همه دوره‌ها مورد تأکید قرآن کریم، روایات اهل‌بیت(ع) و سیره آن بزرگواران بوده است.



وی ادامه داد: وحدت در سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) صرفاً یک تاکتیک و روش مقطعی نبوده، بلکه یک راهبرد اساسی برای حفظ انسجام جامعه اسلامی به شمار می‌رود و امروز نیز مسلمانان بیش از هر زمان دیگری به این انسجام نیاز دارند.



امام جمعه قم با اشاره به تحولات جهان اسلام گفت: در شرایطی که دشمنان اسلام و به ویژه رژیم صهیونیستی در مسیر ضربه زدن به مسلمانان حرکت می‌کنند، امت اسلامی باید وحدت و انسجام خود را بر محور حبل‌الله المتین و در عصر غیبت بر محور ولایت فقیه حفظ کند.



وحدت مسلمانان باید حفظ شود



سعیدی با بیان اینکه دشمنان اسلام آرزوی نابودی اسلام و مسلمانان را در سر می‌پرورانند، اظهار کرد: به فضل الهی این آرزو محقق نخواهد شد و مسلمانان با حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان، توطئه‌های آنان را ناکام خواهند گذاشت.



وی افزود: مردم جهان روزی شاهد نابودی رژیم جعلی صهیونیستی خواهند بود و این رژیم به اهدافی که برای مقابله با اسلام و مسلمانان دنبال می‌کند دست نخواهد یافت.



امام جمعه قم در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این مراسم را فراتر از یک آیین سوگواری دانست و بیان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم نشان‌دهنده جایگاه دینی و سیاسی رهبر شهید و پیوند عمیق مردم با ولایت بود.



وی گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی علاوه بر جایگاه دینی و سیاسی، شخصیتی مصلح و رهبری معنوی برای آزادی‌خواهان جهان بود و در عرصه حکمرانی ایرانی اسلامی نیز الگویی ممتاز در دنیای معاصر به شمار می‌رفت.



سعیدی افزود: ایشان توانست میان هویت اصیل اسلامی و دلبستگی‌های ملی پیوندی عمیق برقرار کند و مفهوم اسلام‌گرایی را با عزت ملی در هم بیامیزد.



وی با اشاره به حضور مردم ایران و عراق در آیین تشییع ادامه داد: صحنه‌هایی که در ایران و عراق شکل گرفت، تنها در چارچوب ایمان و ولایت‌مداری قابل تفسیر است و تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید امت اسلامی بیش از آنکه یک مراسم سوگواری باشد، جلوه‌ای از پیوند امت با امامت بود.



تشییع رهبر شهید پیام ایستادگی داشت



امام جمعه قم حضور گسترده مردم در مراسم تشییع را نشانه پایبندی آنان به اصل ولایت فقیه دانست و اظهار کرد: مردم با وجود تفاوت‌های قومی، زبانی و جغرافیایی در یک صف قرار گرفتند تا نشان دهند وحدت جهان اسلام تنها یک شعار نیست بلکه می‌تواند در میدان عمل نیز جلوه کند.



وی افزود: حضور مردم در تشییع پیکر رهبر شهید، پیام روشنی در برابر استکبار جهانی داشت و نشان داد پیوند میان مردم و رهبران الهی و دینی با فشار و توطئه دشمنان از بین نمی‌رود.



سعیدی بیان کرد: دشمنان سال‌ها برای گسستن این پیوند هزینه کرده‌اند اما حضور باشکوه مردم در این مراسم یک نه بزرگ به استکبار جهانی بود و نشان داد میراث‌داران نهضت امام خمینی(ره) از مسیری که با خون رهبران و شهیدان انقلاب آبیاری شده است عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی ادامه داد: حضور در چنین صحنه‌ای هم یک وظیفه دینی و هم یک ضرورت اجتماعی است و مردم با حضور خود بار دیگر بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر مستکبران تأکید کردند.



انتظار باید به عمل تبدیل شود



امام جمعه قم در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، انتظار فرج را نیازمند اقدام و حرکت دانست و گفت: حضرت ولی‌عصر(عج) در مسیر اصلاح امور امت تلاش و جهاد می‌کنند و به همان نسبت، انتظار فرج نیز باید از جنس عمل باشد و نباید در حد حرف و آرزو باقی بماند.



وی افزود: انتظار حقیقی و اثرگذار، انتظاری پویا، پرتحرک و همراه با انگیزه است و منتظر واقعی باید برای ایفای نقش در مسیر تحقق جامعه مهدوی آمادگی داشته باشد.



سعیدی با بیان اینکه انتظار اثربخش بدون استعانت از حضرت ولی‌عصر(عج) امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: استعانت از امام زمان(عج) در معنایی جامع بر چهار رکن توسل، تأسی، تواصی و تجهیز استوار است.



وی ادامه داد: این چهار رکن می‌تواند انتظار فرج را از قوه به فعلیت، از یک مفهوم انتزاعی به واقعیتی عینی و از حالت انفعال به حرکت و اقدام تبدیل کند و منتظران ظهور را برای ایفای نقش مؤثر در حکومت مهدوی آماده سازد.



امام جمعه قم در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، از خداوند خواست همه مؤمنان را در شمار منتظران واقعی آن حضرت قرار دهد و آنان را در مسیر حق ثابت‌قدم بدارد.



وی همچنین برای امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت طلب علو درجات کرد و از خداوند خواست یاد و نام امام خمینی(ره) و شهیدان را در میان ملت ایران زنده نگه دارد و نصرت الهی را شامل حال مسلمانان، به ویژه مردم مظلوم لبنان، یمن، غزه و عراق کند.