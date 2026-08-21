به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه اهواز، محدودیت‌های تسلیحاتی آمریکا، بحران در میان متحدان منطقه‌ای این کشور، چالش‌های سیاسی و انتخاباتی و ناتوانی در ادامه تاکتیک‌های قبلی را از جمله نقاط ضعف آمریکا برشمرد و اظهار کرد: تغییر رویکرد جمهوری اسلامی به ضعف‌های آمریکا بازمی‌گردد.

وی، تهدیدات آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های کم‌سابقه علیه ایران را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات این کشور عنوان کرد و گفت: اگر شب و روز بر سر مردم ایران اسلامی موشک ببارد، ملت ایران از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و تهدیدهای آمریکا نیز بی‌اثر خواهد بود.

امام جمعه اهواز با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: توانمندی نیروهای مسلح و آمادگی رزمندگان در خط مقدم و پشت جبهه‌ها نشان داده است که ایران در برابر تهدیدها توان پاسخگویی دارد؛ پاسخ جمهوری اسلامی به هرگونه اقدام نظامی دشمن، متناسب با آن خواهد بود و این توانمندی حاصل تدابیر امام شهید، رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: این کودتا صرفاً تغییر یک دولت نبود، بلکه یک مهندسی سیاسی سازمان‌یافته بود که نشان داد دموکراسی برای آمریکا تنها ویترینی است که تا زمانی پذیرفته می‌شود که دولتی مستقل و ملی‌گرا شکل نگیرد؛ کودتای ۲۸ مرداد برای ملت ایران تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه یک درسنامه و عبرت‌نامه است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه برق در خوزستان اظهار کرد: برق برای مردم خوزستان و چهار استان دیگر کشور به اندازه اکسیژن اهمیت دارد و از رئیس‌جمهور و وزیر نیرو درخواست می‌کنیم شرایط ویژه استان‌های گرمسیر به‌ویژه خوزستان را در مدیریت برق مورد توجه قرار دهند؛ خوزستان از گرم‌ترین نقاط ایران و حتی جهان است و مدیریت مصرف برق در این استان باید با توجه به شرایط اقلیمی آن انجام شود.

امام جمعه اهواز با تأکید بر ضرورت توجه به دیدگاه کارشناسان در حوزه انرژی گفت: در موضوعاتی مانند برق و انرژی باید نظرات کارشناسی با دقت مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات به گونه‌ای نباشد که بار مشکلات آن مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: بخشی از مدیریت مصرف انرژی به خود مردم بازمی‌گردد؛ همه باید در مصرف برق، آب و سایر منابع صرفه‌جویی کنیم و نباید تصور کنیم منابع انرژی به صورت نامحدود در اختیار ما قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و نخبه در مدیریت استان گفت: خوزستان دست‌کم ۵۰ فوق‌نخبه دارد که در صورت میدان دادن به آنها می‌توانند نقش موثری در تحول و حل مشکلات استان ایفا کنند؛ نباید برای حل مشکلات استان به دنبال افراد ناشناخته و خارج از مجموعه ظرفیت‌های موجود باشیم.

وی با اشاره به موضوع حجاب گفت: مسئولان باید در استان و شهرستان‌ها سازوکار و برنامه مشخصی برای موضوع حجاب داشته باشند و با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب فراهم شود.