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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

آمریکا در سراشیبی سقوط؛ ملت ایران عقب‌نشینی نمی‌کند

آمریکا در سراشیبی سقوط؛ ملت ایران عقب‌نشینی نمی‌کند

اهواز - امام جمعه اهواز با اشاره به نقاط ضعف آمریکا و تغییر رویکرد جمهوری اسلامی، گفت: اگر شب و روز بر سر مردم ایران اسلامی موشک ببارد، ملت ایران از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه اهواز، محدودیت‌های تسلیحاتی آمریکا، بحران در میان متحدان منطقه‌ای این کشور، چالش‌های سیاسی و انتخاباتی و ناتوانی در ادامه تاکتیک‌های قبلی را از جمله نقاط ضعف آمریکا برشمرد و اظهار کرد: تغییر رویکرد جمهوری اسلامی به ضعف‌های آمریکا بازمی‌گردد.

وی، تهدیدات آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های کم‌سابقه علیه ایران را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات این کشور عنوان کرد و گفت: اگر شب و روز بر سر مردم ایران اسلامی موشک ببارد، ملت ایران از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و تهدیدهای آمریکا نیز بی‌اثر خواهد بود.

امام جمعه اهواز با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: توانمندی نیروهای مسلح و آمادگی رزمندگان در خط مقدم و پشت جبهه‌ها نشان داده است که ایران در برابر تهدیدها توان پاسخگویی دارد؛ پاسخ جمهوری اسلامی به هرگونه اقدام نظامی دشمن، متناسب با آن خواهد بود و این توانمندی حاصل تدابیر امام شهید، رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گفت: این کودتا صرفاً تغییر یک دولت نبود، بلکه یک مهندسی سیاسی سازمان‌یافته بود که نشان داد دموکراسی برای آمریکا تنها ویترینی است که تا زمانی پذیرفته می‌شود که دولتی مستقل و ملی‌گرا شکل نگیرد؛ کودتای ۲۸ مرداد برای ملت ایران تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه یک درسنامه و عبرت‌نامه است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه برق در خوزستان اظهار کرد: برق برای مردم خوزستان و چهار استان دیگر کشور به اندازه اکسیژن اهمیت دارد و از رئیس‌جمهور و وزیر نیرو درخواست می‌کنیم شرایط ویژه استان‌های گرمسیر به‌ویژه خوزستان را در مدیریت برق مورد توجه قرار دهند؛ خوزستان از گرم‌ترین نقاط ایران و حتی جهان است و مدیریت مصرف برق در این استان باید با توجه به شرایط اقلیمی آن انجام شود.

امام جمعه اهواز با تأکید بر ضرورت توجه به دیدگاه کارشناسان در حوزه انرژی گفت: در موضوعاتی مانند برق و انرژی باید نظرات کارشناسی با دقت مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات به گونه‌ای نباشد که بار مشکلات آن مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: بخشی از مدیریت مصرف انرژی به خود مردم بازمی‌گردد؛ همه باید در مصرف برق، آب و سایر منابع صرفه‌جویی کنیم و نباید تصور کنیم منابع انرژی به صورت نامحدود در اختیار ما قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و نخبه در مدیریت استان گفت: خوزستان دست‌کم ۵۰ فوق‌نخبه دارد که در صورت میدان دادن به آنها می‌توانند نقش موثری در تحول و حل مشکلات استان ایفا کنند؛ نباید برای حل مشکلات استان به دنبال افراد ناشناخته و خارج از مجموعه ظرفیت‌های موجود باشیم.

وی با اشاره به موضوع حجاب گفت: مسئولان باید در استان و شهرستان‌ها سازوکار و برنامه مشخصی برای موضوع حجاب داشته باشند و با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب فراهم شود.

کد مطلب 6923069

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