لیوانی: توان موشکی ایران، دشمن را از تجاوز بازداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدقاسم لیوانی در خطبههای نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به روند پیشرفت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: کشور در سالهای گذشته از نظر امکانات و توانمندیهای دفاعی در شرایط مطلوبی قرار نداشت، اما به برکت هدایتهای امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، مسیر توسعه صنعت دفاعی با جدیت دنبال شد و دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشت.
وی با اشاره به اهمیت توان موشکی کشور افزود: برخورداری ایران از قدرت موشکی، یکی از عوامل مهم بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی است و اگر چنین توانمندی وجود نداشت، با توجه به سابقه مداخلات و تجاوزهای نظامی آمریکا در کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان، احتمال تعرض به ایران نیز وجود داشت.
امام جمعه موقت گرگان ادامه داد: پیشرفتهای حاصلشده در حوزه دفاعی و تولید موشکهای پیشرفته، معادلات امنیتی منطقه را تغییر داده و موجب شده هواپیماهای دشمن نتوانند بهراحتی وارد حریم هوایی کشور شوند.
لیوانی با بیان اینکه قدرت دفاعی یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی کشور است، خاطرنشان کرد: توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران باعث شده دشمنان از اندیشیدن به گزینه تجاوز علیه کشور واهمه داشته باشند و هزینه هرگونه تعرض را بسیار سنگین ببینند.
وی ابراز امیدواری کرد روند تقویت توان دفاعی کشور با جدیت ادامه پیدا کند و جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف دفاعی و نظامی شاهد پیشرفتهای بیشتری باشد.
مسجد؛ پایگاه عبادی، اجتماعی و خدمترسانی به مردم
امام جمعه موقت گرگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز جهانی مساجد، بر جایگاه این مکان مقدس در تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه تأکید کرد.
لیوانی با اشاره به کارکردهای متنوع مسجد در صدر اسلام گفت: مسجد در آن دوران تنها محل عبادت نبود، بلکه در عرصههایی همچون آموزش، فعالیتهای اجتماعی، امور اقتصادی و حتی مسائل دفاعی و نظامی نیز نقشآفرینی میکرد.
وی افزود: این جایگاه در دوران انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس نیز استمرار یافت و مساجد به پایگاههایی برای سازماندهی نیروها، آموزشهای لازم، پشتیبانی از جبههها و امدادرسانی به مردم تبدیل شدند.
امام جمعه موقت گرگان با بیان اینکه نقش مسجد به دوران گذشته محدود نمیشود، گفت: امروز نیز مسجد میتواند به عنوان یک پایگاه اجتماعی مؤثر، در کنار مردم قرار گیرد و برای حل مسائل و مشکلات آنان نقشآفرینی کند.
لیوانی تأکید کرد: احیای کارکردهای اجتماعی و مردمی مساجد و تقویت ارتباط این پایگاهها با جامعه، میتواند زمینهساز مشارکت بیشتر مردم در حل مسائل محله و شهر و تقویت همبستگی اجتماعی شود.
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