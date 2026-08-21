امام جمعه سیراف: ملت ایران شجاع و عاقل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق عاشوری در خطبههای نماز جمعه سیراف با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری ملی اظهار کرد: ملت ایران ملتی شجاع و عاقل است و در مواجهه با تهدیدها باید با تکیه بر عقلانیت، تدبیر و واقعبینی تصمیمگیری کند.
وی با اشاره به پیامدهای هراسافکنی در جامعه افزود: جنگ پدیدهای شوم است، اما زمانی که دشمن آن را تحمیل میکند، بیتفاوتی و نادیده گرفتن ضرورت دفاع میتواند پیامدهای سنگینی برای کشور داشته باشد.
امام جمعه سیراف تصریح کرد: جامعه باید ضمن پرهیز از ماجراجویی، آمادگی خود را حفظ و با تقویت روحیه ملی، در برابر تهدیدها هوشمندانه رفتار کند.
عاشوری با اشاره به رویکرد آمریکا در تحولات منطقه گفت: تهدیدها و وعدههای واشنگتن در موارد مختلف با واقعیتهای میدانی همخوانی نداشته و مسئولان باید از خطای محاسباتی در تصمیمگیریها پرهیز کنند.
وی برخورد نیروهای سپاه پاسداران با کشتیهای متخلف را نیز در چارچوب ضرورت صیانت از منافع ملی و اجرای قانون در آبهای کشور ارزیابی کرد.
اصلاح الگوی مصرف و تقویت توان داخلی
امام جمعه سیراف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله بنزین گفت: مشکل سوخت صرفاً مسئله قیمت نیست و عواملی همچون شکاف تولید و مصرف، مصرف بالای خودروها، قاچاق سوخت، یارانههای غیرهدفمند، ضعف حملونقل عمومی و فرسودگی ناوگان در ایجاد ناترازی سوخت نقش دارند.
وی افزود: برای مدیریت این وضعیت باید بدون ایجاد شوک قیمتی، توسعه استفاده از CNG، تقویت حملونقل عمومی، اصلاح فناوری خودروها، اسقاط خودروهای فرسوده و مقابله با قاچاق سوخت بهصورت همزمان دنبال شود.
عاشوری با اشاره به مناسبت هفته وحدت و تحولات جنگهای اخیر اظهار کرد: مقاومت ملت ایران علاوه بر آثار داخلی، پیامدهایی برای ملتها و دولتهای اسلامی داشته و میتواند موجب افزایش وحدت، خودباوری و توجه بیشتر به استقلال سیاسی و دفاعی شود.
وی افزود: شهادت رهبر انقلاب محاسبات دشمن را دچار گسست کرد و زمینه نقشآفرینی فعالتر ایران در مناسبات جهانی را فراهم ساخت و گفتمان انتقام نیز نشانه عبور جبهه حق از مرحله صرفاً دفاعی به مرحله بازیگری فعال در عرصه جهانی است.
امام جمعه سیراف با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) گفت: مقاومت ملت ایران میتواند در سطح منطقهای نیز موجب تقویت روحیه استقلالخواهی و خودباوری ملتهای اسلامی شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای کارکرد مساجد اظهار کرد: مدیریت مسجد نیازمند همکاری هیئت امنا و شورای فرهنگی محله است و باید وظایف میان این دو مجموعه بهصورت مشخص تقسیم شود.
عاشوری افزود: هیئت امنا باید امور مالی، عمرانی و پشتیبانی مسجد را دنبال کند و شورای فرهنگی نیز با محوریت امام جماعت، مسئول برنامهریزی فرهنگی، تربیتی و جذب جوانان باشد.
وی تأکید کرد: همکاری این مجموعهها میتواند مسجد را از محلی صرفاً مناسبتی به پایگاهی فعال و اثرگذار در محله تبدیل کند.
امام جمعه سیراف در پایان با اشاره به روز صنعت دفاعی گفت: صنعت دفاعی نماد خودباوری ملی، تلاش نخبگان و دانش جوانان و نمونهای از اتکا به ظرفیتهای داخلی است و تقویت آن باید با هدف تأمین امنیت، حفظ استقلال و صیانت از منافع ملی کشور دنبال شود.
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