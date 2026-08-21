به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی‌نژاد، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته، با گرامیداشت فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت و یادآوری چهلمین روز فقدان رهبر شهید، بر ضرورت تقویت برادری میان مسلمانان، پرهیز از اختلاف‌افکنی و بازگشت به سیره نبوی تأکید کرد.

وی در آغاز خطبه‌های خود با قرائت آیاتی از قرآن کریم درباره جایگاه اخلاقی و رسالت جهانی پیامبر اسلام (ص)، گفت: حضرت محمد مصطفی (ص) برای رهایی بشر از ظلمت جهل و تفرقه و هدایت انسان‌ها به‌سوی علم، ایمان و وحدت مبعوث شد.

وی با اشاره به فرارسیدن ربیع‌الاول، افزود: میلاد پیامبر اکرم (ص) عیدی بزرگ برای مسلمانان جهان، با هر گرایش و مکتب، است و همه مسلمانان در این ایام، محبت و ارادت خود را به ساحت پیامبر رحمت ابراز می‌کنند.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) محدود به یک قبیله، قوم یا مذهب نبود، اظهار کرد: ایشان «رحمةً للعالمین» بود؛ رحمتی برای همه جهانیان، فارغ از رنگ، نژاد، زبان و مذهب. پیامبر (ص) از نخستین گام‌های دعوت اسلامی، بر برادری و برابری تأکید داشت و پیمان برادری میان مهاجران و انصار را به الگویی ماندگار برای همزیستی مسالمت‌آمیز در امت اسلامی تبدیل کرد.

ماموستا کلشی‌نژاد هفته وحدت، از دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول، را فرصتی برای تأکید بر مشترکات مسلمانان دانست و گفت: ایمان به خدای واحد، قرآن کریم، محبت پیامبر اکرم (ص) و دفاع از بیت‌المقدس شریف، از جمله محورهای مشترکی است که شیعه و سنی می‌توانند بر پایه آن، همگرایی و برادری خود را تقویت کنند.

وی افزود: اختلاف‌نظر در مسائل فقهی و فرعی نباید به تفرقه در اصول و دشمنی میان مسلمانان بینجامد. علمای دین وظیفه دارند با گفتار و رفتار خود، راه گفت‌وگو، همدلی و پرهیز از تنش را هموار کنند.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به مضمون خطبه حجةالوداع پیامبر اکرم (ص)، بر برابری انسان‌ها تأکید کرد و گفت: همه انسان‌ها از یک ریشه‌اند و برتری هیچ‌کس بر دیگری، جز بر پایه تقوا معنا ندارد.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد رهبر شهید، گفت: هم‌زمانی چهلمین روز فقدان ایشان با هفته وحدت، یادآور اهمیت اتحاد مسلمانان و ضرورت ادامه مسیر تقریب مذاهب است. رهبر شهید در طول زندگی خود بر پرهیز از تفرقه و تقویت همبستگی میان مسلمانان تأکید داشت.

ماموستا کلشی‌نژاد افزود: حضور گسترده برادران اهل‌سنت در کنار برادران شیعه در مراسم تشییع رهبر شهید، جلوه‌ای از انسجام و همدلی مردم بود و نشان داد که سرمایه وحدت ملی و اسلامی، فراتر از مرزبندی‌های مذهبی و قومی است.

وی با اشاره به پیشینه همزیستی مسالمت‌آمیز در آذربایجان غربی و ارومیه، اظهار کرد: مردم این استان باید با حفظ برادری و هوشیاری، اجازه ندهند دشمنان از هرگونه اختلاف یا شکاف احتمالی برای آسیب‌زدن به انسجام جامعه سوءاستفاده کنند.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه در بخش دیگری از خطبه‌های خود به تحولات خاورمیانه اشاره کرد و ریشه ناامنی‌ها، خشونت‌ها و جنایت‌های جاری در غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران را دوری از آموزه‌های نبوی، رواج ظلم و سلطه‌گری دانست.

وی با اشاره به وضعیت مردم فلسطین، به‌ویژه زنان و کودکان، گفت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به پیام رحمت، عدالت و کرامت انسانیِ پیامبر اکرم (ص) نیاز دارد.

ماموستا کلشی‌نژاد همچنین تأکید کرد: پیروزی در برابر ظلم و تجاوز، تنها به قدرت نظامی وابسته نیست؛ وحدت کلمه، بازگشت به آموزه‌های انسان‌ساز قرآن و عترت و حفظ همبستگی امت اسلامی نیز از پایه‌های اصلی مقاومت و ایستادگی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر تداوم راه شهیدان و الهام‌گیری از سیره پیامبر اسلام (ص)، اظهار کرد: مسلمانان با حفظ وحدت و پایبندی به وعده‌های الهی، به آینده‌ای امیدوارند که در آن قدس شریف آزاد و حقوق ملت فلسطین احیا شود.