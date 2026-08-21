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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

ماموستا کلشی‌نژاد: وحدت مسلمانان راه مقابله با ظلم است

ماموستا کلشی‌نژاد: وحدت مسلمانان راه مقابله با ظلم است

ارومیه - امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه گفت: مردم این استان باید با حفظ برادری و هوشیاری، اجازه ندهند دشمنان از هرگونه اختلاف یا شکاف احتمالی برای آسیب‌زدن به انسجام جامعه سوءاستفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی‌نژاد، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته، با گرامیداشت فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت و یادآوری چهلمین روز فقدان رهبر شهید، بر ضرورت تقویت برادری میان مسلمانان، پرهیز از اختلاف‌افکنی و بازگشت به سیره نبوی تأکید کرد.

وی در آغاز خطبه‌های خود با قرائت آیاتی از قرآن کریم درباره جایگاه اخلاقی و رسالت جهانی پیامبر اسلام (ص)، گفت: حضرت محمد مصطفی (ص) برای رهایی بشر از ظلمت جهل و تفرقه و هدایت انسان‌ها به‌سوی علم، ایمان و وحدت مبعوث شد.

وی با اشاره به فرارسیدن ربیع‌الاول، افزود: میلاد پیامبر اکرم (ص) عیدی بزرگ برای مسلمانان جهان، با هر گرایش و مکتب، است و همه مسلمانان در این ایام، محبت و ارادت خود را به ساحت پیامبر رحمت ابراز می‌کنند.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) محدود به یک قبیله، قوم یا مذهب نبود، اظهار کرد: ایشان «رحمةً للعالمین» بود؛ رحمتی برای همه جهانیان، فارغ از رنگ، نژاد، زبان و مذهب. پیامبر (ص) از نخستین گام‌های دعوت اسلامی، بر برادری و برابری تأکید داشت و پیمان برادری میان مهاجران و انصار را به الگویی ماندگار برای همزیستی مسالمت‌آمیز در امت اسلامی تبدیل کرد.

ماموستا کلشی‌نژاد هفته وحدت، از دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول، را فرصتی برای تأکید بر مشترکات مسلمانان دانست و گفت: ایمان به خدای واحد، قرآن کریم، محبت پیامبر اکرم (ص) و دفاع از بیت‌المقدس شریف، از جمله محورهای مشترکی است که شیعه و سنی می‌توانند بر پایه آن، همگرایی و برادری خود را تقویت کنند.

وی افزود: اختلاف‌نظر در مسائل فقهی و فرعی نباید به تفرقه در اصول و دشمنی میان مسلمانان بینجامد. علمای دین وظیفه دارند با گفتار و رفتار خود، راه گفت‌وگو، همدلی و پرهیز از تنش را هموار کنند.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به مضمون خطبه حجةالوداع پیامبر اکرم (ص)، بر برابری انسان‌ها تأکید کرد و گفت: همه انسان‌ها از یک ریشه‌اند و برتری هیچ‌کس بر دیگری، جز بر پایه تقوا معنا ندارد.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد رهبر شهید، گفت: هم‌زمانی چهلمین روز فقدان ایشان با هفته وحدت، یادآور اهمیت اتحاد مسلمانان و ضرورت ادامه مسیر تقریب مذاهب است. رهبر شهید در طول زندگی خود بر پرهیز از تفرقه و تقویت همبستگی میان مسلمانان تأکید داشت.

ماموستا کلشی‌نژاد افزود: حضور گسترده برادران اهل‌سنت در کنار برادران شیعه در مراسم تشییع رهبر شهید، جلوه‌ای از انسجام و همدلی مردم بود و نشان داد که سرمایه وحدت ملی و اسلامی، فراتر از مرزبندی‌های مذهبی و قومی است.

وی با اشاره به پیشینه همزیستی مسالمت‌آمیز در آذربایجان غربی و ارومیه، اظهار کرد: مردم این استان باید با حفظ برادری و هوشیاری، اجازه ندهند دشمنان از هرگونه اختلاف یا شکاف احتمالی برای آسیب‌زدن به انسجام جامعه سوءاستفاده کنند.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه در بخش دیگری از خطبه‌های خود به تحولات خاورمیانه اشاره کرد و ریشه ناامنی‌ها، خشونت‌ها و جنایت‌های جاری در غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران را دوری از آموزه‌های نبوی، رواج ظلم و سلطه‌گری دانست.

وی با اشاره به وضعیت مردم فلسطین، به‌ویژه زنان و کودکان، گفت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به پیام رحمت، عدالت و کرامت انسانیِ پیامبر اکرم (ص) نیاز دارد.

ماموستا کلشی‌نژاد همچنین تأکید کرد: پیروزی در برابر ظلم و تجاوز، تنها به قدرت نظامی وابسته نیست؛ وحدت کلمه، بازگشت به آموزه‌های انسان‌ساز قرآن و عترت و حفظ همبستگی امت اسلامی نیز از پایه‌های اصلی مقاومت و ایستادگی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر تداوم راه شهیدان و الهام‌گیری از سیره پیامبر اسلام (ص)، اظهار کرد: مسلمانان با حفظ وحدت و پایبندی به وعده‌های الهی، به آینده‌ای امیدوارند که در آن قدس شریف آزاد و حقوق ملت فلسطین احیا شود.

کد مطلب 6923091

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