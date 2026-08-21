جنایت هولناک در کرانه باختری؛ شهادت پدر دو شهید فلسطینی در «جنین»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «فتحی خازم»، پدر شهیدان «رعد خازم» و «عبدالرحمن خازم»، در جریان یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به منزلش در مرکز شهر جنین به شهادت رسید.

منابع محلی اعلام کردند نظامیان اشغالگر به منزل فتحی خازم در محله «المصاروه» یورش برده و مستقیما در داخل منزل به سوی وی تیراندازی کردند که به شهادت او منجر شد.

بر اساس این گزارش، فتحی خازم در برابر تلاش نظامیان رژیم صهیونیستی برای بازداشت خود مقاومت کرده و از تسلیم شدن در برابر آنان خودداری کرد که نیروهای اشغالگر مستقیما به سوی او تیراندازی کردند.

فتحی خازم پدر دو شهید فلسطینی بود؛ فرزندش «رعد خازم» در سال ۲۰۲۲ به شهادت رسید و فرزند دیگرش «عبدالرحمن خازم» نیز همان سال در جریان یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین به شهادت رسید.

جزئیات شهادت «ابوالرعد» در جنین؛ نظامیان اشغالگر ۷ گلوله به او شلیک کردند

شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابعی، جزئیات شهادت «فتحی خازم» ملقب به «ابوالرعد» را پس از یورش بامداد امروز نظامیان رژیم صهیونیستی به منزلش در جنین تشریح کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان اشغالگر تلاش کردند ابوالرعد را در برابر همسر و فرزند ۱۵ ساله‌اش تحقیر کرده و وادار به تسلیم کنند. وی در برابر این رفتار مقاومت کرد و خطاب به یکی از نظامیان اسرائیلی گفت: «تو که هستی که از من می‌خواهی خم شوم؟»

در ادامه، میان ابوالرعد و نظامیان اشغالگر برای لحظاتی درگیری و زد و خورد فیزیکی رخ داد و سپس نظامیان رژیم صهیونیستی ۷ گلوله به طور مستقیم به بدن او شلیک کردند که به شهادتش منجر شد.

نظامیان اشغالگر پس از آن پیکر شهید فتحی خازم را مصادره کرده و با یک خودروی نظامی به مکانی نامعلوم منتقل کردند.