افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا به بالاترین سطح پس از جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد،‌ قیمت گاز طبیعی در اروپا به بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ در ایران رسید.

بر اساس این گزارش، قیمت هر هزار مترمکعب گاز در بازار اروپا برای نخستین بار از اسفند سال گذشته تاکنون، از مرز ۸۰۰ دلار عبور کرد.

رسانه ها گزارش داده‌اند که بسته شدن تنگه هرمز حدود ۲۰ درصد از چرخه تأمین سوخت جهانی را مختل کرده است. این وضعیت همزمان با کاهش سرعت رشد ذخایر گازی اروپا و افزایش تقاضا در آسیا رخ می‌دهد.

خبرگزاری آناتولی هم گزارش داد که قیمت سوخت در اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه گذشته در مقایسه با سال قبل ۱۶.۹ درصد افزایش یافت.

این خبر در حالی است که مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز جمعه اعلام کرد که تردد کشتی‌ها از مبدأ و به مقصد خلیج فارس به چهار درصد سطح پیش از درگیری کاهش یافته است.