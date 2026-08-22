محاصره دریایی آمریکا موجب افزایش قیمت گاز اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای «تریدینگ اکونومیکس» در گزارشی نوشت: قیمت گاز طبیعی اروپا روز جمعه بالای ۶۵ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت باقی ماند که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ است.

این تارنمای اقتصادی درباره دلایل افزایش قیمت گاز در اروپا، افزود: تنش میان آمریکا و ایران، چشم‌انداز عرضه ال‌ان‌جی از منطقه خلیج فارس را مبهم کرده است. دو طرف همچنان بر سر بازگشایی تنگه هرمز درگیر هستند و این درگیری وارد مرحله جدیدی شده است.

تریدینگ اکونومیکس نوشت: معامله‌گران درباره آمادگی اروپا برای زمستان پیش‌رو نگران هستند زیرا محاصره دریایی موجب سرگردان ماندن محموله‌های گاز مایع(ال‌ان‌جی) قطر شده و شرکت‌های خدمات انرژی اروپایی را وادار کرده است برای محموله‌های موجود، با خریداران آسیایی رقابتی شدیدتر و پرهزینه‌تر داشته باشند.

این رسانه غربی افزود: همچنین افزایش تقاضا برای سرمایش در پی موج گرما، روند تزریق گاز به مخازن ذخیره‌سازی را محدود کرده است.

تریدینگ اکونومیکس نوشت: سطح ذخایر گاز اروپا اکنون تنها ۶۲ درصد است که پایین‌ترین سطح فصلی در سوابق آماری از سال ۲۰۰۹ تاکنون به شمار می‌رود. این وضعیت، زمان محدودی را برای منطقه باقی گذاشته است تا پیش از آغاز فصل گرمایش، ذخایر خود را دوباره پر کند. قیمت گاز در هفته جاری بیش از ۶ درصد افزایش یافته است.