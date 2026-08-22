۱۳۱۰ خانواده چندفرزندی در کاشان زمین رایگان تحویل گرفتند

حمیدرضا قاسمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: خانوادههایی که دارای سه فرزند هستند و فرزند سوم آنها از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد، مشمول این قانون هستند. همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲، خانوادههای دارای چهار فرزند که فرزند اول آنها از سال ۱۳۸۲ به بعد متولد شده باشد نیز امکان بهرهمندی از این طرح را داشتند.
وی ابراز کرد: در شهر کاشان بیش از سه هزار و ۲۰۰ متقاضی در این طرح ثبتنام کردهاند که تاکنون یک هزار و ۲۸۰ نفر تعیین تکلیف شدهاند و با توجه به مصوبه شورای مسکن استان اصفهان، به ازای هر دو خانواده یک قطعه زمین ۲۰۰ متری تحویل داده شده است. مراحل واگذاری در حال انجام است و متقاضیانی که در قرعهکشی تعیین تکلیف شدهاند، میتوانند با مراجعه به اداره راه و شهرسازی، برگه تخصیص زمین خود را دریافت کنند.
رئیس اداره راه و شهرسازی کاشان تصریح کرد: در شهرهای اقماری نیز حدود ۱۷۰ نفر ثبتنام کردهاند که تاکنون حدود ۳۰ نفر از آنها تعیین تکلیف شده و زمین به آنها تحویل و همچنین برگه تخصیص زمین برای آنان صادر شده است که در نتیجه در سطح شهرستان کاشان تاکنون برای یک هزار و ۳۱۰ خانواده چندفرزندی تعیین تکلیف شده و در قالب قانون جوانی جمعیت زمین رایگان به آنها تحویل داده شده است.
وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: در قانون بودجه امسال، امکان اجرای طرح برای خانوادههای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال که مشمول قانون قبلی بودهاند، پیشبینی و ابلاغ نشده است؛ بنابراین افرادی که تاکنون در این بخش ثبتنام نکردهاند، امکان ثبتنام جدید نخواهند داشت. با این حال، خانوادههایی که فرزند سوم آنها از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده است همچنان میتوانند در سامانه طرحهای حمایتی مسکن ثبتنام کرده و در صف انتظار تأمین زمین قرار گیرند.
قاسم زاده درباره شرایط زمینهای واگذارشده نیز گفت: پس از دریافت قرارداد واگذاری، متقاضی میتواند برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه و نسبت به ساختوساز اقدام کند. همچنین فروش زمین واگذارشده پس از دریافت قرارداد، با رعایت ضوابط مربوطه امکانپذیر است.
وی هزینه آمادهسازی هر قطعه زمین را حدود ۶۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این هزینه نیز قابلیت تقسیط تا هشت سال را دارد، اما انتقال سند زمین پس از پرداخت کامل هزینه آمادهسازی امکانپذیر خواهد بود. در صورتی که متقاضی در همان ابتدا کل هزینه را پرداخت کند، امکان انتقال سند نیز فراهم میشود.
رئیس اداره راه و شهرسازی کاشان با اشاره به تعیین تکلیف نشدن حدود دو هزار و ۱۰۰ خانواده دیگر در کاشان خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد بالای متقاضیان، برنامهریزی برای تأمین زمین این افراد در حال انجام است و پس از تأمین زمین و اجرای طرحهای الحاقی به محدوده شهر کاشان، تخصیص زمین به سایر متقاضیان نیز انجام خواهد شد.
وی افزود: پیگیریهای لازم از طریق ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان در حال انجام است. برای الحاق اراضی به محدوده شهر، حدود ۳۰ استعلام و مجوز مورد نیاز است که مهمترین آنها مربوط به تأمین آب، برق، گاز و سایر زیرساختهای زیربنایی است و پس از اخذ این مجوزها، امکان الحاق زمین و اجرای عملیات تفکیک فراهم خواهد شد.
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