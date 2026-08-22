به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی بختیاری در جریان بازدید میدانی از وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده باغستان سنتی قزوین اظهار کرد: صیانت از باغستان سنتی به‌عنوان یکی از میراث طبیعی، تاریخی و گردشگری ارزشمند استان، از اولویت‌های مهم در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی است.

وی افزود: یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان قزوین با استفاده از ظرفیت نیروهای انسانی، امکانات موجود و گشت‌های حفظ کاربری اراضی، پایش مستمر باغستان سنتی را در دستور کار قرار داده است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: با هرگونه ساخت‌وساز، ایجاد مستحدثات و تغییر کاربری غیرمجاز در این محدوده، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

تقویت همکاری دستگاه‌ها برای حفاظت از باغستان

بختیاری با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی برای حفاظت از باغستان سنتی بیان کرد: در راستای صیانت مؤثرتر از این مجموعه ارزشمند و همچنین پاسخگویی به مطالبات مردم، تعامل و همکاری میان یگان حفاظت اراضی، سازمان باغستان شهرداری قزوین، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: مستحدثات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز پس از شناسایی و طی فرآیندهای قانونی، در چارچوب مقررات تعیین تکلیف خواهند شد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: حفاظت از باغستان سنتی نیازمند استمرار نظارت و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول و همچنین همراهی شهروندان است و گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی سریع تخلفات و جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز مؤثر باشد.

شهروندان تخلفات را به ۱۳۱ گزارش کنند

بختیاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه و تلفن ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش کنند.

وی تأکید کرد: گزارش‌های دریافتی در اسرع وقت بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از ادامه ساخت‌وساز و تعیین تکلیف مستحدثات انجام خواهد شد.