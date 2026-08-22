روایت ظفرقندی از ایثارگری کادر سلامت در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، با تقدیر از کادر سلامت در خدمت به مردم در جنگ اخیر گفت: تیم ملی سلامت، شامل پزشکان، پرستاران، بهورزان، کارکنان مراکز جامع سلامت و همه بخش های نظام سلامت، در این ایام سخت واقعا خوش درخشیدند و به درستی نقش آفرینی کردند.

وی با اشاره به فداکاری کادر درمان در شرایط جنگی افزود: در این ایام صحنه های زیادی خلق شد که باید در تاریخ ثبت شود. از خودگذشتگی پرستاری که سه کودک را در آغوش می گیرد و برای نجات آنها تلاش می کند، تنها یک نمونه از این فداکاری ها است.

وزیر بهداشت ادامه داد: در بوشهر نیز شاهد صحنه هایی بودیم که به دلیل بمباران بیمارستان و نبود امکان خروج، کودکان از پنجره خارج می شدند و پرستاران آنها را به بیرون منتقل می کردند تا در حیاط بیمارستان نگهداری شوند.

ظفرقندی با اشاره به خسارات وارد شده به نظام سلامت در جریان جنگ اخیر گفت: در این جنگ بیش از ۶۶ هزار مجروح داشتیم، حدود ۷۰ بیمارستان آسیب دید و حدود ۲۲۰ آمبولانس از بین رفت. این حملات نشان دهنده نوعی از خشونت بود که حتی اصول انسانی، قواعد جنگ و مقررات بشری در آن رعایت نشد.

وی با تبریک و گرامیداشت روز پزشک، از همه اعضای تیم سلامت تقدیر کرد و گفت: وظیفه من است که در آستانه روز پزشک از همه کسانی که در این شرایط سخت خدمت کردند، تشکر کنم.

وزیر بهداشت با بیان خاطره ای از حضور خود در یکی از بیمارستان ها گفت: پرستاری را در اوج جنگ دیدم که سه شبانه روز پشت سر هم کشیک داده و کار کرده بود؛ خسته و ژولیده بود. از او پرسیدم چرا استراحت نمی کنی و چرا به خودت فرصت استراحت نمی دهی؟ گفت: «من برای ایران تا آخر ایستاده ام.» این حرف ها باید تکریم شود و مورد توجه قرار گیرد.