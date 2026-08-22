به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج دبیر ستاد حقوق بشر در مراسم یادبود قربانیان تروریسم که صبح امروز برگزار شد، گفت: در ابتدا لازممیدانم از حضارمحترم و خانواده معزز شهدای تروریسم و همچنین بنیاد هابیلیان و مرکز مطالعات وزارتخارجه صمیمانه تشکر میکنم. امروز گرد هم آمده ایم از کسانی یاد کنیم که درمیان ما نیستند.
وی ادامه داد: تروریسم با کشته شدن یک نفر آغاز نمیشود؛ یک گلوله ممکن است در چندثانیه انسانی را از یک خانواده بگیرد اما رنج آن خانواده سالها ادامه خواهد داشت.
وی گفت: پرسش اساسی این است که آیا جامعه جهانی در عمل با همه قربانیان تروریسم یکسان عمل میکند؟ آیا صدای همه خانواده های داغدار به یک اندازه شنیده میشود؟
سراج افزود: تروریسم در ایران چهره های مختلفی داشته است گاهی در غالب انفجار اماکن عمومی، گاهی در غالب ترور شخصیتها و … اما در کنار این حوادث مسئله ای که نباید فراموش شود رفتار جامعه بنی المللی با عاملان تروریست است.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: سازمان ملل متحد با تعیین ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) به عنوان روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم بر ضرورت حمایت از قربانیان، حفظ کرامت آنان و تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین آنها را تاکید کرده است اما پرسش اساسی این است آیا تعریف ما از تروریسم فارغ از قدرت، ثروت ،ملیت و جایگاه سیاسی عاملان آن است؟ متاسفانه پاسخ به این پرسشها همیشه مثبت نیست.
وی ادامه داد: در کنار همه این حوادث مسئلهای که نباید فراموش شود رفتار جامعه بینالمللی با عاملان و حامیان تروریسم است اگر یک اقدام تروریستی در یک کشور اروپایی رخ دهد بلافاصله به یک مسئله جهانی تبدیل میشود اما اگر قربانی ایرانی باشد گاه واکنشها بسیار محدود است. اگر مقام سیاسی در نقطهای از جهان ترور شود از آن به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی یاد میشود اما وقتی قربانی یک شهروند ایرانی و یا دانش آموزان مینابی است، گاهی همان حادثه با سکوت، توجیه و یا حتی روایت سازی سیاسی مواجه میشود. این همان استاندارد دوگانه است که باید درباره آن صریح سخن گفت.
دبیر ستاد حقوق بشر اظهار کرد: حقوق بشر اگر جهانی است باید رعایت آن نیز جهانی باشد. جان انسان اگر دارای ارزش ذاتی است این ارزش نباید به پاسپورت او وابسته باشد. کودک ایرانی، کودک فلسطینی، کودک اروپایی، کودک آفریقایی و آسیایی همه کودک هستند. مادر ایرانی که فرزندش را از دست میدهد همان رنجی را تجربه میکند که مادر هر نقطه دیگری از جهان تجربه میکند.
سراج افزود: در موضوع جنگ و قربانیان غیر نظامی نیز در جنگهای اخیر بار دیگر شاهد بودیم که چگونه مردم عادی در معرض پیامدهای مستقیم درگیری های نظامی قرار گرفتند. در جنگ ۱۲ روزه و سپس در جنگ ۴۰ روزه و هرمز شهروندان عادی، خانوادهها،کودکان، زنان و سالمندان در معرض حملات تروریستی و ناامنی قرار گرفتند. در چنین شرایطی بحث تنها بر سر تعداد قربانیان نیست مسئله اصلی لزوم رعایت اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
سراج درباره تروریسم دولتی و مسئولیت دولت ها بیان کرد: مبارزه با تروریسم نباید صرفا متوجه گروههای غیردولتی باشد. جامعه بینالمللی باید در برابر هرگونه استفاده سازمان یافته از خشونت علیه غیرنظامیان صرف نظر از هویت عاملان موضع واحد داشته باشد. اگر یک گروه مسلح شهروند و یا شهروندانی را هدف قرار دهد این اقدام باید محکوم شود. قدرت نظامی نمیتواند مجوز نقض حقوق بشر باشد. عضویت در یک ائتلاف سیاسی نمیتواند معصومیت ایجاد کند و ادعای مبارزه با تروریسم نمیتواند توجیهی برای هدف قرار دادن مردم عادی باشد.
سراج ادامه داد: اصل تناسب و اصل اتخاذ احتیاطهای لازم برای حفاظت از غیرنظامیان اصولی نیستند که بتوان آنها را در هر شرایطی کنار گذاشت، نمونه تلخ و دردناک این حوادث مدرسه شجره طیبه در میناب است، مدرسه باید محل آموزش امید و آینده سازی باشد نه صحنه مرگ کودکان. وقتی کودکی در مدرسه قربانی خشونت میشود صرف نظر از اینکه چه اختلاف سیاسی و یا نظامی در جریان بوده است، جامعه بشری با یک تراژدی انسانی مواجه گردیده ، هیچ آرمان سیاسی، هیچ اختلاف ژئوپولیتیکی و هیچ هدف نظامی نباید کرامت و امنیت جان کودکان را از بین ببرد.
دبیر ستاد حقوق بشر عنوان کرد: جامعه جهانی باید درباره چنین حوادثی تحقیق و حقیقت را روشن کند و در صورت احراز نقص حقوق بشر دوستانه مسئولیت عاملان آن را پیگیر شود.
وی در ادامه اظهار کرد: از جامعه جهانی انتظار داریم در مبارزه با تروریسم معیار واحدی داشت؛ تروریسم خوب و بد شرقی و غربی نباید داشته باشیم. تروریسم دولتی و غیر دولتی را نمیتوان بر اساس منافع سیاسی تعریف کرد.
سراج افزود: هر اقدامی که به ایجاد رعب و وحشت کشتار غیرنظامیان و سلب امنیت و آرامش مردم انجام شود باید فارغ از عامل و انگیزه سیاسی آن محکوم شود همچنین حمایت سیاسی، مالی، تسلیحاتی و رسانهای از عاملان اقدامات تروریستی باید پایان یابد. سخن نگفتن از حقوق قربانیان و سکوت در برابر عامل یا حامی خشونت دوگانگی است که اعتماد مردم به نظام بین المللی حقوق بشر را تضعیف میکند.
سراج گفت: ترور در بالاترین سطح سیاسی، در جریان حملات اخیر رخ داد و حتی بالاترین سطح سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز از پیامدهای خشونت مصون نماند؛ حضرت آیت الله سید علی خامنهای رهبر عزیز جمهوری اسلامی ایران در جریان حمله شهید شد و شماری از اعضای خانواده معظم له نیز به شهادت رسیدند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: اگر استاندارد دوگانه را بپذیریم، عدالت را تضعیف کردهایم. بنابراین پیام ما روشن است، تروریسم هر جا و توسط هر کس که باشد محکوم است. جان انسانها قابل معامله سیاسی نیست. حقوق قربانیان قابل تبعیض نیست و هیچ قدرتی نباید خود را فراتر از مسئولیت در برابر جان انسانها بداند.
وی یاداور شد: امیدواریم روزی برسد که هیچ خانوادهای به دلیل تروریسم و خشونت داغدار عزیز خود نباشد. هیچ کودکی قربانی جنگ و منازعات سیاسی نشود. هیچ انسانی به دلیل ملیت، مذهب یا دیدگاه سیاسی خود هدف خشونت قرار نگیرد و عدالت جایگزین انتقام و گفتگو جایگزین خشونت نشود. در چنین روزی یاد قربانیان تروریست تنها یادآور یک فاجعه نخواهد بود بلکه یادآور پیروزی انسانیت بر خشونت خواهد بود. در برابر همه قربانیان تروریست و در برابر خانواده های صبور و داغدار آنان سر تعظیم فرود میآوریم.
سراج در پایان گفت: قربانیان تروریسم فقط بخشی از گذشته نیستند آنان بخشی از وجدان امروزی ما هستند و یاد آنان به ما یادآوری میکند که اگر خشونت را عادی کنیم فردا قربانی دیگری خواهیم داد.
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