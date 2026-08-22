  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

سفر وزیر امور خارجه هند به روسیه

سفر وزیر امور خارجه هند به روسیه

وزیر امور خارجه هند برای رایزنی با مقامات روسیه، فردا یکشنبه(۲۳ اوت) به مسکو سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت امور خارجه هند در بیانیه ای اعلام کرد: «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند، روزهای ۲۳ و ۲۴ اوت به روسیه سفر خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: جایشانکار در دیدار با سرگئی لاوروف، همتای روس خود درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو خواهد کرد.

روابط هند و روسیه در سال های اخیر روبه گسترش بوده است. دهلی نو تلاش کرده روابط متوازنی با مسکو و واشنگتن داشته باشد.

هند از خریداران و مصرف کنندگان بزرگ انرژی در جهان است و به انرژی وارداتی از روسیه به شدت نیازمند است.

کد مطلب 6923591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها