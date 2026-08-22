سفر وزیر امور خارجه هند به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت امور خارجه هند در بیانیه ای اعلام کرد: «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند، روزهای ۲۳ و ۲۴ اوت به روسیه سفر خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: جایشانکار در دیدار با سرگئی لاوروف، همتای روس خود درباره مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌وگو خواهد کرد.

روابط هند و روسیه در سال های اخیر روبه گسترش بوده است. دهلی نو تلاش کرده روابط متوازنی با مسکو و واشنگتن داشته باشد.

هند از خریداران و مصرف کنندگان بزرگ انرژی در جهان است و به انرژی وارداتی از روسیه به شدت نیازمند است.