به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: در اروپای کنونی کسی برای مذاکره وجود ندارد. روسیه با وجود جنگی که با هدف تجزیه روسیه و وارد کردن شکست راهبردی به آن به راه افتاده است، به توسعه خود ادامه خواهد داد.

وزیر امور خارجه روسیه سپس ادامه داد: تلاش‌ ها برای انجام حملات سایبری علیه انتخابات دومای دولتی از همین حالا آغاز شده و بدون تردید افزایش خواهد یافت. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشان می دهد طرح‌ هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات دوما از خارج از کشور از طریق حملات سایبری وجود دارد.

سرگئی لاوروف، سپس اضافه کرد: هرگونه طرح‌ خرابکارانه برای ایجاد اخلال در انتخابات دوما از خارج کشور خنثی خواهند شد.