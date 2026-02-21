تاکید هند بر تداوم خرید نفت از روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «راندیر جیسوال» سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: در مورد نفت روسیه و ونزوئلا ما موضع خود را بسیار شفاف اعلام کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: در خصوص ونزوئلا گفته‌ایم که در صورت توجیه تجاری، امکان خرید نفت از ونزوئلا را بررسی خواهیم کرد و موضع ما تغییر نکرده است.

پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و اعمال تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو، صادرات نفت روسیه به آسیا به‌ویژه هند به‌طور چشمگیری افزایش یافت. پیش از جنگ، سهم روسیه در واردات نفت هند بسیار محدود بود، اما با اعمال سقف قیمتی از سوی گروه هفت و کاهش خرید اروپا، روسیه نفت خود را با تخفیف قابل توجه به پالایشگاه‌های هندی عرضه کرد. این تخفیف‌ها باعث شد هند که سومین واردکننده بزرگ نفت جهان است، به یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت خام روسیه تبدیل شود و در برخی ماه‌ها حتی از چین نیز پیشی بگیرد.

دهلی‌نو با استناد به منافع اقتصادی و امنیت انرژی اعلام کرد که خرید نفت ارزان روسیه برای ثبات قیمت سوخت در داخل این کشور ضروری است. این روند، روابط اقتصادی دو کشور را تقویت کرد هرچند هم‌زمان موجب حساسیت و فشار سیاسی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا شد.

آمریکا از هند خواسته تا خرید نفت از روسیه را محدود کرده و کاهش دهد.