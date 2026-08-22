به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر خرمآباد، اعلام کرد: هواداران گرامی، در جریان هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، مسابقه خیبر مقابل پیکان تهران با حضور همزمان آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.
هواداران برای تهیه بلیت لطفاً با مراجعه به سایت https://kheybarticket.ir/، نسبت به تهیه بلیت اقدام فرمایید و بدون بلیت به ورزشگاه مراجعه نفرمایید.
جایگاهها و ورودیهای جداگانه و اختصاصی برای آقایان و بانوان محترم در ورزشگاه تختی در نظر گرفته شده و ورودیهای ورزشگاه به شکل زیر تقسیم خواهند شد:
ورودی اختصاصی آقایان: میدان پلیس، خیابان ناصر میرزایی، درب اصلی ورزشگاه تختی
ورودی اختصاصی بانوان: میدان تیر، بلوار شهید غلامرضایی، کوچه مخابرات، درب ورودی دانشگاه فرهنگیان آیتالله کمالوند
آقایان و بانوان گرامی، لطفاً با تهیه بلیت و صرفاً از ورودی اختصاصی در نظر گرفته شده به ورزشگاه مراجعه کنید.
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