به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پیگیری‌های پلیس آگاهی، کودک ۱۰ ماهه‌ای که در دوماهگی ربوده شده بود، پس از حدود هشت ماه شناسایی و به آغوش خانواده بازگردانده شد.

این کودک که در زمان ربایش تنها دو ماه داشت، حدود هشت ماه از خانواده خود دور بود تا اینکه مأموران پلیس آگاهی، اداره یازدهم، با انجام اقدامات تخصصی موفق به شناسایی و پیدا کردن وی شدند.

بر اساس بررسی‌های اولیه، انگیزه متهم از ربودن کودک، ادعای اعتیاد والدین و تصمیم برای واگذاری کودک به خانواده‌ای دیگر عنوان شده است. این کودک طی هشت ماه گذشته نزد خانواده دیگری نگهداری می‌شد.

متهم پرونده ربایش کودک ۱۰ ماهه که پس از حدود هشت ماه با تلاش پلیس آگاهی به آغوش خانواده بازگشت، در اظهارات خود مدعی شد به دلیل آنچه اعتیاد پدر و نداشتن صلاحیت وی برای نگهداری از کودک عنوان کرده، این نوزاد را در دوماهگی ربوده و با کمک فرد دیگری مدتی از او نگهداری کرده تا خانواده‌ای را برای واگذاری کودک پیدا کند.

کودک ۱۱ ماهه پس از ۸ ماه دوری از والدین در خمین پیدا شد

سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره جزئیات پرونده ربایش این کودک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این پرونده مربوط به شکایت زوج جوانی است که اعلام کرده بودند فرزندشان مورد ربایش قرار گرفته است.

وی افزود: حدود یک ماه پیش، پرونده از دادسرای ناحیه ۲۷ به پلیس آگاهی تهران بزرگ، معاونت مبارزه با جرایم جنایی، واصل شد که بررسی‌های اولیه نشان داد کودک در حالی که تنها هشت روز داشت، به دلیل اختلافات شدید خانوادگی، از سوی والدین به یکی از دوستانشان به صورت امانت سپرده شده بود.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: فردی که کودک به صورت امانت نزد او قرار گرفته بود، با سوءاستفاده از این موضوع، کودک را به خانواده‌های دیگری تحویل داده و در مجموع، این کودک در میان ۹ خانواده جابه‌جا شده است.

نثاری با بیان اینکه برخی از افراد در ازای دریافت وجه اقدام به تحویل گرفتن و جابه‌جایی کودک کرده بودند، گفت: با طرح شکایت و انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شدند پس از حدود ۱۱ ماه دوری کودک از پدر و مادرش، او را در شهرستان خمین شناسایی کنند.

وی افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران و اشراف اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، کودک به صورت صحیح و سالم شناسایی و تحویل خانواده شد.

نثاری درباره انگیزه نخستین فردی که کودک را تحویل گرفته بود، اظهار کرد: این فرد عنوان کرده است که موضوع را از جنبه اخلاقی و انسانی دنبال کرده، اما افرادی که پس از وی کودک را تحویل گرفته‌اند، در ازای دریافت مبالغی اقدام به جابه‌جایی کودک کرده‌اند.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: تمامی متهمان این پرونده با دستور مقام قضایی و با قرار قانونی در اختیار پلیس هستند و تحقیقات برای تکمیل ابعاد پرونده ادامه دارد.

وی درباره مبالغ رد و بدل‌شده در جریان جابه‌جایی کودک نیز گفت: مبلغی که بابت هر یک از نقل‌وانتقال‌ها پرداخت شده، کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.