به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک،مراسم تودیع و اعطای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به پرچمداران کاروان ورزشی اعزامی کشورمان به بازیهای آسیایی آیچی ناگویا ۲۰۲۶، صبح امروز با حضور جمعی از مسئولین عالیرتبه ورزش کشور در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد.



این آیین معنوی که با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد شهدای والامقام بویژه فایده شهید امت برگزار شد، میزبان وزیر ورزش و جوانان، معاونین، رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک و جمعی از مسئولین استان خراسان رضوی بود.



در این مراسم که ویژه کاروان «فرشته‌های میناب» و بمنظور معرفی پرچمدارانش برگزار شد، به نمایندگی از تمامی شهدای گرانقدر مدرسه شجره طیبه، دو خانواده معظم شهید از شهرستان میناب که جلوه‌ای از ایثار و مقاومت دانش آموزی را به تصویر کشیدند نیز حضور داشتند.



پرچم مقدس کشورمان که پیش از آغاز رسمی مراسم در صحن مطهر امام هشتم (ع) متبرک شده بود، در فضایی سرشار از معنویت به رواق الذکر منتقل شد تا در کنار مرقد مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای، با حضور مسئولین و خانواده‌های معظم شهدا، تجدید میثاقی دوباره رقم بخورد.



در پایان این مراسم و پس از قرائت سوگندنامه ورزشی، پرچم متبرک ایران رسماً به فاضل اورتراچالی و زهرا کیانی، پرچمداران کاروان اعزامی ایران به بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ تحویل داده شد تا این پرچم را در آوردگاه بزرگ قاره آسیا و در کشور ژاپن به اهتزاز درآورند.



گفتنی است کاروان «فرشته های میناب» با الهام از روحیه فداکاری و غیرت ملی نوجوانان این مرز و بوم، راهی ناگویا خواهد شد تا بار دیگر شکوه ورزش ایران را در عرصه بین المللی به نمایش بگذارد.

در این‌ مراسم دنیا مالی وزیر ورزش،محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک، جمعی از خانواده معزز شهدای میناب و مسئولین آستان قدس حضور داشتند.