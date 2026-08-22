بانوان تکواندو از لاهور راهی تائویان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو آزاد جهانی زنان طی روزهای ۶ تا ۸ شهریورماه با حضور ۳۹۱ تکواندوکار از ۵۸ کشور در سالن «شانگسی» شهر «تائویان» در چین برگزار خواهد شد.

«تائویان» که سال ۲۰۲۳ میزبان رقابت های گرندپری بود، سومین دوره مسابقات زنان جهان را میزبانی می کند. دو دوره قبلی این رقابت ها در ریاض عربستان و گینه برگزار شد.

تیم زنان ایران بعد از حضور در رقابت های جام ریاست فدراسیون جهانی، صبح امروز از همان لاهور راهی شهر محل برگزاری مسابقات شد.

فاطمه احمدی، هستی محمدی، حنا زرین کمر، مریم ملکوتی خواه، ساینا کریمی، ناهید کیانی، نسترن ولیزاده، یلدا ولی نژاد، ساغر مرادی و سارا صوفی ۱۰ تکواندوکاری هستند که راهی چین شده و سایر نفرات هم فردا به همراه تیم مردان به تهران بازخواهند گشت.

طبق برنامه اعلام شده ششم شهریورماه در روز نخست، مبارزات اوزان ۴۶-، ۶۲- و ۷۳+ کیلوگرم، هفتم شهریورماه رقابت های اوزان ۴۹-، ۵۳- و ۷۳- کیلوگرم و در روز پایانی هشتم شهریورماه هم مسابقات اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم برگزار خواهد شد.

در پایان این مسابقات به نفراتی که صاحب مدال طلا می شوند، ۴۰ امتیاز، مدال نقره ۲۴ امتیاز و مدال برنز هم ۱۴ امتیاز در مسیر کسب سهمیه المپیک تعلق خواهد گرفت