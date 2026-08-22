نماینده مجلس: دلال دارو در کشور زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، منصور علیمردانی افزود: در برخی موارد بیمار برای تهیه یک دارو به چند داروخانه مراجعه می‌کند و پاسخ می‌شنود که دارو موجود نیست، اما بعد از مدتی مشخص می‌شود که دارو در محل دیگری وجود دارد و حتی فردی واسطه، شماره‌ای را در اختیار بیمار قرار می‌دهد تا دارو را خارج از مسیر معمول دریافت کند. این وضعیت نشان می‌دهد که در حوزه دارو با مسئله دلالی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد داروخانه‌های کشور زیاد است و برای آنها سهمیه مشخصی در نظر گرفته می‌شود، گفت: داروخانه‌ها موظف هستند موجودی و عرضه دارو را ثبت کنند و اگر تخلفی در این زمینه صورت می‌گیرد، باید گزارش شود. مردم نیز در صورت مشاهده چنین مواردی باید موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری و گزارش کنند.

علیمردانی تاکید کرد: فردی که در این شرایط اقدام به تخلف می‌کند، از بیماری مردم و کمبود برخی داروها سوءاستفاده می‌کند، ممکن است این افراد در خود داروخانه شاغل باشند یا از خارج از داروخانه افرادی را برای فروش دارو اجیر کرده باشند؛ در هر صورت، اگر تخلفی صورت گرفته و شکایتی ثبت شود، به طور قطع باید با آن برخورد شود.

وی، افشای فساد و معرفی افراد متخلف را یکی از راه‌های مؤثر مبارزه با فساد دانست و گفت: مبارزه با این نوع فساد کار بسیار سختی است، زیرا دلالان و شبکه‌های غیررسمی دارو معمولاً در یک نقطه متمرکز نیستند و روش‌های مختلفی برای جابه‌جایی و عرضه دارو دارند، ممکن است دارو را از یک محل تهیه کنند و در محل دیگری تحویل دهند یا حتی آن را داخل خودرو یا مکان‌های مختلف جابه‌جا کنند تا امکان شناسایی آنها دشوار شود.

علیمردانی با اشاره به ایجاد مراکز جایگزین برای تأمین داروهای خاص، یادآور شد: دولت، مراکز مجاز تهیه داروهای تک‌نسخه‌ای را ایجاد کرده و این مراکز امکان تهیه داروهای مورد نیاز بیماران را فراهم می‌کنند. بنابراین مردم نباید برای تهیه دارو به بازارهای غیررسمی و دلالان مراجعه کنند؛ اگر داروخانه‌ای مرتکب تخلف می‌شود، بهترین راه این است که تخلف آن داروخانه به مراجع مربوطه گزارش و خود داروخانه نیز معرفی شود تا برخورد قانونی و درست با آن صورت گیرد.