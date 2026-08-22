به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب‌زاده در حاشیه مراسم روز جهانی یادبود و گرامی‌داشت قربانیان تروریسم در جمع خبرنگاران در مورد سیاست های ترامپ، اظهار داشت: ابتدا باید به ملت بزرگ ایران تأکید کنم که حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه اصلی خود را صیانت و پاسداشت از تمامی منافع و امنیت ملی می‌داند. فارغ از اینکه دشمن ما و دشمنان ما چه خباثتی را علیه این ملت به کار بگیرند، دولت خدمتگزار و جناب آقای دکتر پزشکیان تمام توان خود را بسیج خواهند کرد تا با همراهی تمامی سران قوا، این تحریم‌ها را بی‌اثر کنند.

وی ادامه داد: جنایتی که دشمنان مرتکب می‌شوند، ناشی از شکستشان در مرحله قبلی جنگ است. سال‌هاست تلاش می‌کنند ملت ایران را تحت فشار قرار دهند و متأسفانه از تکرار گزاره‌های معیوب خود در رسانه‌های بین‌المللی نیز ابایی ندارند. حتی صراحتاً می‌گویند تحریم‌ها را اعمال می‌کنند تا ملت ایران را عاصی کنند و تاب‌آوری مردم را به پایان برسانند.

وی افزود: ما در یک نبرد تاریخی، ملی، میهنی، انقلابی و اسلامی قرار داریم و در این نبرد، ان‌شاءالله پیروزی با کسانی است که استقامت می‌کنند. ما در این نبرد نیز قطعاً همانند نبردهای گذشته پیروز خواهیم شد.

معاون وزیر خارجه افزود: این همان مسیری است که رؤسای جمهور پیشین آمریکا نیز طی کردند. وزیر امور خارجه دیشب در توییتی که همه آن را دیدید، یادآوری کردند که پیش از این، اولین کسی که تلاش کرد با تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده ملت ایران را به زانو درآورد، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، آقای اوباما، بود؛ کسی که امروز دیگر مشخص نیست در کجای تاریخ قرار دارد. آنهایی هم که امروز این جنایت جدید را مرتکب می‌شوند، حتماً به زباله‌دان تاریخ خواهند پیوست.

وی ادامه داد: من امروز در سخنرانی‌ام عرض کردم که جبهه مقاومت در مقابل جبهه ترور قرار گرفته است. آنها ما را جبهه مقاومت می‌نامیدند، اما به نظر من بهترین عنوانی که برای این جبهه مقابل ایران اسلامی می‌توان به کار برد، «جبهه ترور» است. آنها از تمامی ابزارهای ترور استفاده می‌کنند.

وی گفت: حادثه مدرسه شجره طیبه میناب یکی از بروزهای این ترور است که همه ما شاهد آن هستیم. امروز ما با تروریسم اقتصادی نیز روبه‌رو هستیم؛ تروریسمی که قربانیان آن مردم عادی ایران اسلامی هستند.

خطیب زاده اظهار کرد: عهد و وظیفه ذاتی ما در وزارت امور خارجه، پیگیری تمامی این موارد است. ما نمی‌توانیم و نباید از خون تک‌تک فرزندان این ملت عبور کنیم. از همین رو، صدها سند بین‌المللی طی یک سال و چند ماه گذشته درباره ترورهای جدیدی که شکل گرفته، در وزارت امور خارجه تهیه و به سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده است. جناب آقای دکتر سراج هم درباره جلسه شورای حقوق بشر فرمودند. تروریسم، خوب و بد ندارد. ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی هم‌پیمانان آنها، چون دستشان به خون فرزندان این ملت آغشته است و خودشان تروریسم واقعی بین‌المللی را رهبری می‌کنند، تلاش می‌کنند این پرونده‌ها به جایی نرسد و به همین دلیل، مبنای زور را مبنای روابط بین‌الملل قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد:وعده ما به همه ملت این است که ان‌شاءالله دستگاه دیپلماسی اجازه نخواهد داد تمامی کسانی که مرتکب جرم شده‌اند، بدون کیفر باقی بمانند.