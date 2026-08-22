به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مارک رافالو از مخالفان همیشگی قرارداد ۱۱۱ میلیارد دلاری پارامونت با برادران وارنر که در جلسه استماع سنا علیه ادغام شهادت داد، نامهای سرگشاده همراه صدها بازیگر مخالف خرید امضا کرد و پیام خود را به طور مداوم در رسانههای اجتماعی ادامه داد، یک بار دیگر با سخنان جدید وارد میدان شد.
او در آخرین پستش لری الیسون، بنیانگذار اوراکل با ثروتی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار را که پدر دیوید الیسون مدیرعامل پارامونت است، هدف قرار داد و گفت میلیاردهای لری پشتوانهای کلیدی برای کمک به ادغام ۲ استودیوی تاریخی هالیوود توسط پسرش است تا بتواند از خط پایان عبور کند.
پست رافالو در اینستاگرام به روابط اوراکل با ارتش رژیم صهیونیستی پرداخت و با انتشار کلیپی از رئیس سابق اوراکل، سافرا کاتز در اجلاس ملی شورای اسرائیل-آمریکا در سال ۲۰۲۴ در مورد فناوری اوراکل که آن را به تلاشهای جنگی رژیم صهیونیستی در غزه مرتبط میدانست، برای حرفش شاهد آورد.
در کلیپ کاتز که طی هفته گذشته توسط چندین حساب کاربری در رسانههای اجتماعی بازنشر شد، این مدیر اجرایی درباره «فناوریهای عمیقاً ترسناک» ساخته شده توسط این شرکت و چگونگی در دسترس قرار دادن آنها برای ارتش اسرائیل در بحبوحه درگیری جاری اسرائیل و حماس صحبت میکرد.
به گفته ددلاین، حالا بازیگر مارول، نظر خود را اضافه کرد و جنگ اسرائیل در غزه را بار دیگر «نسلکشی» خواند و گفت: همه اینها برمبنای یک سیستم آپارتاید سرکوبگر که توسط اوراکل پشتیبانی میشود، شکل گرفته است.
رافالو که ۲۰.۵ میلیون دنبالکننده دارد، با این پست اوراکل، الیسونها و امپراتوری رسانهایشان را به یکدیگر مرتبط کرد و افزود که میداند از قبل در لیست سیاه استودیو جای دارد.
وی پرسید: چرا ترامپ این ادغام غیرقانونی را پیش برده؟ چون لری الیسون مالک بیشتر «برادران پارا» خواهد بود. لری یک الیگارشی کلاسیک است. آنها کارگران را له میکنند و ثروت جهان را برای قدرت و سلطه متمرکز خود تجمیع میکنند.
سخنگو و نماینده پارامونت در اقدامی غیرمعمول و در ۲ بیانیه، پاسخی طولانی به رافالو دادند و در حالی که سخنگوی استودیو سخنان این بازیگر را «یهودیستیزانه» خواند، نماینده استودیو تأکید کرد باید تنش را کاهش داد و گفت تابع هیچ لیست سیاهی نیست! و ترجیح داد بیشتر به ادغام توجه کند و ارتباط با رژیم صهیونیستی را ناشنیده بگیرد.
اوراکل، شرکت بزرگ فناوری مستقر در آستین، به طور فزایندهای به یک چهره قدرتمند هوش مصنوعی و همچنین یک ذینفع در TikTok آمریکا تبدیل شده است. کاربردهای گسترده این فناوری، با انتقاد فزاینده مخالفان جنگ اسرائیل در غزه و همچنین جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم شرکتهایی که با اسرائیل تجارت میکنند، روبه رو شده است. اوراکل حضور قابل توجهی در اسرائیل دارد.
نامزد ۴ جایزه اسکار با این کلیپ در استوری اینستاگرام خود درباره ادغام نوشت: این شرکتی است که لری الیسون از آن برای تأمین مالی خرید وارنر برادرز توسط پسرش دیوید استفاده میکند. این «فناوریهای واقعاً عمیقاً ترسناک» به احتمال زیاد در یکی از بزرگترین شرکتهای رسانهای جهان ادغام و روزی علیه شما استفاده خواهند شد. ببینید او چگونه از چیزی که اکنون به عنوان یک نسلکشی میبینیم، لذت میبرد، نسلکشیای که بر اساس یک سیستم آپارتاید سرکوبگرِ تحت قدرت اوراکل بنا شده است. ما فرصتی برای متوقف کردن این امر داریم. ۱۲ دادستان کل ایالتی برای جلوگیری از این ادغام شکایت کردهاند. این برای صنعت فیلم ما فاجعهبار خواهد بود. ۴۵۰۰ شغل مستقیم فیلمسازی و ۱۰ هزار شغل فرعی دیگر از بین خواهد رفت. ادغامهایی از این دست تقریباً همیشه برای کارگران، مصرفکنندگان و صنعتی که تمایل به تسلط بر آن دارند، بد است. این یک پرونده کلاسیک ضد انحصار است. این امر هزینه کابل را افزایش داده و رقابت را از بین میبرد. این به معنای انتخاب کمتر برای مخاطبان ما است. همچنین کنترل خلاقانه زیادی را به شرکتهایی معطوف میکند که چیزهایی مانند این زن عجیب از اوراکل میگویند و انجام میدهند. واقعاً افراد عمیقاً ترسناکی هستند.
این ستاره دنیای سینمایی مارول روز جمعه و پس از آن اظهارنظر کرد که رئیس پارامونت روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی خواستار «آمدن همه طرفها پای میز مذاکره» و پیشبرد ادغام شد.
رافالو پیش از این در ماه آوریل با وکیل نورم آیزن همکاری کرده بود تا از مقامات ایالتی بخواهد قوانین ضدانحصار را تصویب کنند و جلوی تصاحب خصمانه و در نتیجه آن تحمیل هزینههای بیشتر را بگیرند.
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