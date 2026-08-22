خداداد یارکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت انجیر از باغات شهرستان سرپل‌ذهاب آغاز شده و با توجه به دیررس بودن این محصول در منطقه، عملیات برداشت به‌تازگی شروع شده و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به سطح زیرکشت انجیر در سرپل‌ذهاب افزود: در مجموع ۱۹ هکتار از اراضی شهرستان به کشت انجیر اختصاص دارد که از این میزان، حدود ۱۲.۵ هکتار در مناطق بشیوه و پاطاق و ۶.۵ هکتار نیز در منطقه حومه شهرستان قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب با اشاره به میزان تولید این محصول، گفت: بر اساس سطح زیرکشت موجود و با احتساب میانگین برداشت حدود ۶ تن انجیر در هکتار، در برآورد اولیه پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۱۴ تن انجیر از باغات شهرستان تولید شود.

یارکرمی افزود: میزان تولید و برداشت محصول با توجه به شرایط باغات و عملکرد هر هکتار متفاوت است و عملیات برداشت در باغات شهرستان همچنان در حال انجام است.

وی با اشاره به ارقام مختلف انجیر تولیدی در شهرستان تصریح کرد: انجیر خوراکی در سه گروه اصلی شامل معمولی، ازمیر و سان‌پدرو قرار می‌گیرد که در میان این گروه‌ها، رقم ازمیر از اهمیت اقتصادی بیشتری برخوردار است.

بخش عمده انجیر سرپل‌ذهاب از ارقام سیاه و سبز است

مدیر جهاد کشاورزی سرپل‌ذهاب عنوان کرد: بخش عمده انجیر تولیدی شهرستان از گروه ازمیر است و عمدتاً ارقام سیاه و سبز را شامل می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد این ارقام ادامه داد: میزان برداشت فعلی انجیر سیاه حدود ۶ تن در هکتار و انجیر سبز حدود ۷ تن در هکتار برآورد شده است.

یارکرمی خاطرنشان کرد: بخشی از انجیر تولیدی شهرستان پس از برداشت به انجیر خشک تبدیل می‌شود و این محصول علاوه بر عرضه به صورت تازه، ظرفیت مناسبی برای فرآوری و عرضه در بازارهای مختلف دارد.

انجیر خشک سرپل‌ذهاب راهی بازار استان‌های همجوار می‌شود

وی با اشاره به بازاررسانی انجیر خشک تولیدی در سرپل‌ذهاب گفت: محصول تولیدشده علاوه بر تأمین نیاز بازار شهرستان، به شهرستان‌ها و استان‌های همجوار ارسال می‌شود و در برخی موارد نیز انجیر خشک تولیدی سرپل‌ذهاب به بازار تهران راه پیدا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل‌ذهاب با بیان اینکه انجیر یکی از محصولات باغی دارای ظرفیت اقتصادی در این شهرستان است، افزود: توسعه باغات انجیر و افزایش سطح بهره‌وری می‌تواند به تقویت جایگاه این محصول در بخش کشاورزی شهرستان کمک کند.

یارکرمی در پایان گفت: افزایش بهره‌وری باغات، توسعه فرآوری، بهبود بسته‌بندی و تقویت بازاررسانی انجیر می‌تواند زمینه افزایش درآمد باغداران، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی این محصول را در سرپل‌ذهاب فراهم کند.