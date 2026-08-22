سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی زرکان بخش میمه در پی دریافت گزارشهایی درباره فعالیت شکارچیان غیرمجاز و اطلاع از نحوه امحای بقایای حیوانات شکارشده، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: بررسیهای اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مأموران نشان داد دو نفر پس از شکار غیرمجاز گونههای حفاظتشده، اقدام به ذبح حیوانات و فروش گوشت آنها میکردند و برای از بین بردن بقایای لاشه، بخشهایی از بدن آهوها را داخل یک حلقه چاه آب میانداختند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه ادامه داد: مأموران پس از انجام تحقیقات لازم و شناسایی محل فعالیت متهمان، با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی این دو شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند و در بازرسی از یک حلقه چاه آب، ۴۱ جمجمه آهو کشف شد.
وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به شکار گسترده آهوها اعتراف کردند، گفت: بررسیهای تکمیلی نشان داد این افراد طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ رأس آهو را در مناطق حفاظتشده شکار کردهاند.
بدیعیان تصریح کرد: متهمان پس از شکار آهوها، گوشت حیوانات را به صورت غیرمجاز به فروش میرساندند و سر آهوهای نرشاخدار را نیز برای تاکسیدرمی در اختیار افراد سودجو قرار میدادند؛ همچنین سر آهوهای ماده و گونههای بدون شاخ را برای امحا داخل چاه آب میانداختند.
فرمانده انتظامی شهرستان شاهینشهر و میمه با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با متخلفان حوزه محیطزیست خاطرنشان کرد: شکار غیرمجاز گونههای حفاظتشده علاوه بر تهدید تنوع زیستی و برهم زدن چرخه طبیعی حیاتوحش، جرم محسوب میشود و پلیس با همکاری دستگاه قضائی و سایر نهادهای مسئول، با عوامل اینگونه تخلفات برخورد قانونی خواهد کرد.
وی از تشکیل پرونده برای متهمان و معرفی آنان به مرجع قضائی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار غیرمجاز یا خرید و فروش گوشت و اجزای بدن حیوانات وحشی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.
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