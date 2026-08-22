سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران واحد گشت پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر هنگام گشت‌زنی و کنترل تردد خودروها در یکی از معابر شهری، به یک دستگاه خودروی سواری پژوپارس مشکوک شدند.

وی افزود: پس از توقف خودرو، مأموران مشخص کردند راننده آن نوجوانی ۱۴ ساله و فاقد گواهینامه رانندگی است؛ ازاین‌رو خودرو متوقف و پس از اعمال قانون، برای طی مراحل قانونی به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشاره به خطرهای ناشی از رانندگی افراد فاقد گواهینامه بیان کرد: رانندگی کودکان و نوجوانان بدون برخورداری از آموزش‌های لازم و مجوز قانونی، علاوه بر به خطر انداختن جان راننده و سرنشینان، می‌تواند امنیت و سلامت سایر کاربران معابر را نیز تهدید کند.

سبحانی ادامه داد: واگذاری خودرو یا موتورسیکلت به فرزندان زیر سن قانونی و افراد فاقد گواهینامه اقدامی غیرمسئولانه و خطرناک است و در صورت وقوع حادثه، مسئولیت‌های مدنی و مالی ناشی از این اقدام متوجه والدین یا ولی قانونی آنان خواهد بود.

وی تأکید کرد: پلیس با رانندگی افراد فاقد گواهینامه برخورد قانونی می‌کند و در صورت مشاهده چنین مواردی، وسیله نقلیه مربوطه توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر از والدین خواست تا پیش از اخذ گواهینامه رسمی و احراز شرایط قانونی، خودرو و موتورسیکلت خود را در اختیار فرزندانشان قرار ندهند و با بی‌توجهی به این موضوع، زمینه‌ساز وقوع حوادث جبران‌ناپذیر نشوند.