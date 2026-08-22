تأمین آب و سرمایه؛ دو بال حمایت از تولید در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، واحدهای تولیدی را میتوان نبض تپنده اقتصاد هر منطقه دانست. مجموعههایی که با ایجاد اشتغال، گردش سرمایه و تولید کالا و خدمات، نقش مهمی در رونق اقتصادی و توسعه پایدار ایفا میکنند.
تأمین مواد اولیه، نوسانات قیمت، کمبود برخی زیرساختها، محدودیت منابع مالی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی از جمله مهمترین چالشهایی است که بخشی از واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم میکنند.
در این میان، تأمین زیرساختهای مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی، بهویژه در حوزه آب، برق، گاز، راه و دسترسیهای ارتباطی، اهمیت ویژهای دارد. هرچه زیرساختها پایدارتر و متناسب با نیاز واحدهای تولیدی فراهم شود، زمینه برای سرمایهگذاری جدید و افزایش ظرفیت واحدهای موجود نیز بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، سرمایه در گردش یکی از نیازهای اساسی واحدهای تولیدی است. بنابراین تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی و منابع حمایتی میتواند نقش مهمی در حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدها داشته باشد.
در کنار حمایت مالی، شناسایی ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید نیز باید در اولویت قرار گیرد. بسیاری از این واحدها دارای زمین، ساختمان، تجهیزات و زیرساختهایی هستند که با ورود سرمایهگذار جدید یا تأمین منابع مورد نیاز میتوانند دوباره فعال شوند.
بدیهی است، رفع موانع تولید، تکمیل زیرساختها، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل فرآیندهای اداری و معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری میتواند مسیر را برای فعالتر شدن واحدهای تولیدی هموار کند.
خراسان جنوبی نیز با توجه به ظرفیتهای معدنی، مرزی، کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر، فرصت مناسبی برای توسعه صنعتی دارد اما بهرهگیری از این ظرفیتها نیازمند آن است که واحدهای تولیدی بهعنوان موتور محرک اقتصاد، از حمایتهای هدفمند برخوردار باشند.
تامین زیرساخت ها
مهدی جهانیکیا، سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی، ظهر شنبه در جمع رسانهها با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده، تأمین آب مورد نیاز شهرکها و نواحی صنعتی است که در مجموع ۲۸۴ لیتر بر ثانیه آب برای این مجموعهها تأمین شده است.
وی ادامه داد: در زمینه اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، تخصیص پساب تصفیهخانه بیرجند برای شهرک صنعتی بیرجند و شهرک صنعتی شهید رحمانی خوسف از ۷۵ لیتر بر ثانیه در سال گذشته به ۱۳۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی عنوان کرد: شبکه توزیع پساب در شهرکها آماده و لولههای انتقال نیز خریداری شده است، بنابراین با تکمیل مراحل باقیمانده، امکان استفاده از این ظرفیت برای تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی فراهم خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: شهرک تخصصی انرژی خورشیدی خوسف بهعنوان نخستین شهرک خورشیدی بهرهبرداریشده در کشور، اکنون فعال است.
وی همچنین از اختصاص ۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع صندوق حمایت از سرمایهگذاری صنایع کوچک برای واحدهای تولیدی استان جذب شده که بخشی از واحدها در حال طی مراحل دریافت تسهیلات هستند.
وی تعیین تکلیف اسناد واحدهای تولیدی را یکی دیگر از اقدامات مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: طی هشت ماه گذشته و در پی برگزاری پنج جلسه با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، بیش از هزار و ۲۰۰ سند برای واحدهای تولیدی صادر شده است.
جهانیکیا افزود: صدور این اسناد نقش مهمی در تسهیل دریافت تسهیلات بانکی، تثبیت مالکیت و افزایش اطمینان سرمایهگذاران دارد.
احیای ۱۰ واحد راکد
وی از رصد مستمر واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۰ واحد تولیدی مجدداً به چرخه تولید بازگشتند و تلاش میکنیم با شناسایی سرمایهگذاران جدید، ظرفیت واحدهای راکد نیز فعال شود.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نمیکنند، افزود: تعطیلی کامل همه واحدها صحیح نیست و بسیاری از واحدهای فعال با ظرفیتهای متفاوت مشغول تولید هستند.
جهانیکیا ابراز امیدواری کرد: با توسعه زیرساختها، استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی، تقویت مبادلات مرزی و حمایت از سرمایهگذاران، خراسان جنوبی از یک استان کمتر صنعتی به استانی صنعتی و برخوردار از زنجیرههای ارزش تولید تبدیل شود.
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