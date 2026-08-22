خدمات مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت حضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه علم و صنعت ایران در اطلاعیهای از آغاز ارائه خدمات مشاوره حضوری این مرکز از امروز، شنبه ۳۱ مردادماه، خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، دانشجویان و مراجعان برای دریافت نوبت مشاوره حضوری میتوانند در ساعات اداری با شماره تلفن ۰۲۱۷۷۲۴۰۴۶۴ تماس بگیرند.
همچنین خدمات مشاوره تلفنی «صدای مشاور» با شماره ۰۹۱۹۷۳۳۵۵۶۱ از شنبه تا جمعه، از ساعت ۱۸ تا ۲۲، تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.
مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه علم و صنعت ایران با تأکید بر تداوم حمایتهای مشاورهای، اعلام کرده است که همواره در کنار دانشجویان خواهد بود.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق شماره ۰۹۱۹۷۳۳۵۵۶۱ با مرکز مشاوره ارتباط برقرار کنند. همچنین کانال کانون همیاران سلامت روان در پیامرسان بله و کانال اطلاعرسانی مرکز مشاوره در پیامرسان ایتا نیز برای اطلاع از اخبار و خدمات این مرکز در دسترس است.
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