انهدام باند حرفه ای کلاهبرداری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وصول یک فقره پرونده کلاهبرداری، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: متهمان با سوء استفاده از وضعیت افراد معتاد اقدام به تهیه و صدور دسته چک بنام این افراد و فروش برگه های چک بصورت سفید امضاء در سایت های واسط و فضای مجازی به اشخاص ثالث می کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، ۵ نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۵ نفر را در مخفیگاهشان دستگیر کردند افزود: متهمان در بازجویی های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.