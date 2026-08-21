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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

دستگیری کلاهبردار ۸۰ میلیارد ریالی در میانه

دستگیری کلاهبردار ۸۰ میلیارد ریالی در میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری فردی کلاهبردار توسط مأموران کلانتری ۱۲ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول شکایت چند شهروند مبنی بر کلاهبرداری فردی در خصوص ساخت و فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان میانه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات لازم، متهم را که دارای ۸ شاکی بود شناسایی کردند. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این فرد با شیوه مذکور، مبلغی در حدود ۸۰ میلیارد ریال از شاکیان کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در اقدامی غافلگیرانه متهم را در حین فرار دستگیر کردند و وی را به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرهنگ رفیعی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: شهروندان باید در معاملات ملکی و خرید و فروش ساختمان، ضمن بررسی دقیق اسناد و مدارک، از انجام معاملات بدون استعلام و اطمینان از مالکیت و وضعیت قانونی ملک خودداری کنند.

کد مطلب 6922856

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