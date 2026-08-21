دستگیری کلاهبردار ۸۰ میلیارد ریالی در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وصول شکایت چند شهروند مبنی بر کلاهبرداری فردی در خصوص ساخت و فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان میانه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات لازم، متهم را که دارای ۸ شاکی بود شناسایی کردند. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این فرد با شیوه مذکور، مبلغی در حدود ۸۰ میلیارد ریال از شاکیان کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در اقدامی غافلگیرانه متهم را در حین فرار دستگیر کردند و وی را به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرهنگ رفیعی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: شهروندان باید در معاملات ملکی و خرید و فروش ساختمان، ضمن بررسی دقیق اسناد و مدارک، از انجام معاملات بدون استعلام و اطمینان از مالکیت و وضعیت قانونی ملک خودداری کنند.