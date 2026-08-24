به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به افزایش شیوه‌های متنوع کلاهبرداری در معاملات خودرو اظهار داشت: یکی از شگردهای مجرمان، جلب اعتماد شهروندان با وعده تأمین خودرو با قیمت مناسب یا حتی پایین‌تر از نرخ بازار و سپس دریافت مبالغ قابل توجه تحت عنوان پیش‌پرداخت است.

وی افزود: در این شیوه، کلاهبرداران ممکن است با ایجاد ظاهر موجه، استفاده از عناوین و ارتباطات مختلف و حتی معرفی خود به عنوان فردی بانفوذ در بازار خودرو، اعتماد خریداران را جلب کنند؛ در حالی که فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت در این حوزه هستند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: خریداران خودرو نباید صرفاً بر اساس قیمت پایین، وعده تحویل فوری یا معرفی و توصیه افراد اقدام به پرداخت وجه کنند. پیش از هرگونه معامله، هویت فروشنده، اصالت مدارک، مجوز فعالیت و شرایط قرارداد باید به‌صورت دقیق بررسی شود.

سرهنگ شریفی خاطرنشان کرد: شهروندان باید از پرداخت وجه به حساب اشخاصی که ارتباط مشخصی با معامله ندارند خودداری کرده و قرارداد خرید خودرو را با دقت مطالعه کنند و در صورت مشاهده هرگونه ابهام، موضوع را پیش از پرداخت وجه از مراجع ذی‌ربط استعلام کنند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «ارزان‌تر بودن خودرو، نباید گران‌ترین اشتباه زندگی یک خریدار باشد»، از شهروندان خواست در معاملات خودرو، هیجان و عجله را کنار گذاشته و پیش از پرداخت هرگونه وجه، از اعتبار و قانونی بودن فعالیت فروشنده اطمینان حاصل کنند.