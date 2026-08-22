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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

لرستان میزبان ۴۶۰ هزار کلنی زنبورعسل

لرستان میزبان ۴۶۰ هزار کلنی زنبورعسل

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از وجود ۴۶۰ هزار کلنی زنبورعسل در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی، اظهار داشت: لرستان به واسطه شرایط طبیعی مطلوب، بستر مناسبی برای پرورش زنبورعسل فراهم آورده است.

وی با بیان این‌که مراتع استان میزبان حدود ۴۶۰ هزار کلنی زنبورعسل است، افزود: در حال حاضر سه هزار و ۶۰۰ زنبوردار در استان فعالیت دارند که حاصل تلاش آنها تولید سالانه سه هزار و ۵۰۰ تا چهارهزار تن عسل است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: باتوجه‌به ظرفیت فعلی، امکان توسعه کمّی تعداد کلنی‌ها در مراتع استان محدود است و برنامه‌ریزی ما بر این است که تولید در واحد سطح را افزایش دهیم.

صیادی، ادامه داد: همچنین توسعه صنایع تبدیلی، فراوری و بسته‌بندی، از موضوعات موردتوجه و برنامه‌های اصلی سازمان است تا بدین‌طریق، ثروت و ارزش افزوده بیشتری در این صنعت ایجاد شود.

وی با تأکید بر نقش حیاتی زنبورعسل در حفظ تنوع زیستی، تصریح کرد: یکی از مزیت‌های اصلی زنبورعسل، بحث گرده‌افشانی به‌ویژه در بخش باغبانی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: باغداران باید طبق تجربیات موجود، از ظرفیت زنبورداران برای افزایش گرده‌افشانی که در نهایت به افزایش تولید منجر می‌شود، بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6924222

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