به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه با همراهی سرپرست ادارهکل استاندارد استان بوشهر، از گمرک دلوار بازدید و روند انجام امور تجاری و خدمات ارائهشده به فعالان این حوزه را بررسی کرد.
فرماندار تنگستان در این بازدید با اشاره به نقش مهم فعالیتهای تجاری در معیشت مردم شهرستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مردم تنگستان از طریق فعالیتهای تجاری امرار معاش میکنند و در شرایط اخیر، بهدلیل وضعیت ناشی از جنگ، روند فعالیتهای تجاری با مشکلات و محدودیتهایی مواجه شد.
وی افزود: با تدابیر اتخاذشده و همکاری دستگاههای مسئول، روند انجام امور تا حدود زیادی تسهیل شده و تخصیص کار و خدمات مرتبط با حوزه استاندارد نیز بهبود یافته است؛ با این حال، لازم است این روند بیش از پیش تسهیل شود تا فعالیتهای تجاری رونق گرفته و شرایط معیشتی مردم نیز بهبود یابد.
سلیمانی با قدردانی از مجموعههایی که در شرایط دشوار اخیر پای کار ماندند، تصریح کرد: از قبل برای شرایط خاص و احتمالی پیشبینیهای لازم انجام شده بود تا روند خدماترسانی و فعالیتهای مردم دچار وقفه نشود، در این میان، عزیزانی که با احساس مسئولیت و فداکاری در محل خدمت خود ماندند و تلاش کردند کار مردم روی زمین نماند، شایسته تقدیر هستند.
فرماندار تنگستان همچنین بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای تسهیل و تسریع امور در گمرک دلوار تأکید کرد و گفت: افزایش ساعات کاری، تسهیل فرآیند نمونهبرداری و افزایش تعداد بازرسان از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش زمان انجام امور، تسریع فرآیندها و رونق بیشتر فعالیتهای تجاری کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، بهویژه ادارهکل استاندارد استان بوشهر، شرایط روزبهروز بهتر شده و با رفع موانع موجود، زمینه برای تسهیل کار مردم، افزایش سرعت خدماترسانی و رونق فعالیتهای تجاری در شهرستان تنگستان فراهم شود.
در این بازدید، مسائل و مشکلات موجود در فرآیند انجام امور تجاری در گمرک دلوار مورد بررسی قرار گرفت و بر همکاری دستگاههای مرتبط برای رفع موانع و تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی تأکید شد.
نظر شما