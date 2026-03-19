معاون استاندار بوشهر: روند تخلیه کالا در گمرک دلوار مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی، در بازدیدی سرزده از گمرک دلوار، با اشاره به نظارت مستمر بر گمرکات استان، اظهار کرد : خوشبختانه روند تخلیه کالا در گمرک دلوار هیچ مشکلی ندارد و روال کار کاملاً عادی و طبق ضوابط در حال انجام است.



معاون اقتصادی استاندار بوشهر با تأکید بر اهمیت زمان در تجارت و اقتصاد، افزود: تمامی تلاش ما بر این است که با تسریع و تسهیل در روند اداری و اجرایی، زمینه را برای ورود سریع‌تر کالاها به چرخه مصرف فراهم کنیم .

وی گفت: دستگاه‌های متولی باید با تمام توان پای کار باشند تا هیچ کالایی در گمرک باقی نماند و شتاب اقتصادی منطقه حفظ شود.

امنیت روانی و معیشتی مردم اولویت است

فرماندار تنگستان نیز بیان کرد : در این شرایط خاص که دشمن تلاش دارد از طریق فشارهای اقتصادی و روانی به ملت ایران ضربه بزند، امنیت روانی و معیشتی مردم برای ما خیلی مهم است.

مسلم سلیمانی تصریح کرد: با توجه به ذخایر موجود و نظارت دقیقی که انجام شده، خوشبختانه در شهرستان تنگستان هیچ مشکلی در خصوص تأمین کالاهای اساسی و مصرفی در ایام عید وجود ندارد، و مردم با خیال راحت به زندگی عادی خود ادامه دهند.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شهرستان با آمادگی کامل هرگونه موانع اداری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع خواهد کرد تا خدمت‌رسانی بی‌دغدغه به مردم صورت پذیرد و اطمینان داریم با همدلی موجود، هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده ما را برای پیشرفت شهرستان کند نماید.

در این بازدید ضمن بررسی از نزدیک فرآیندهای جاری و نظارت بر عملکرد این مجموعه، بر لزوم هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی جهت رفع موانع تولید و تجارت تأکید، و وضعیت تخلیه و بارگیری کالاها به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت.

