پل هاي عابر پياده تهران به پله برقي مجهز مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اولين پل عابر پياده مجهز به پله برقي در ميدان هفت تير كه از مدت ها پيش به طور آزمايشي مورد استفاده قرار گرفته ، طي مراسم ويژه اي صبح روز دوشنبه 24 فروردين به طور رسمي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

اين گزارش مي افزايد : پل مذكور كه در يكي از پرتراكم ترين نقاط شهر تهران واقع شده ، داراي چهار دستگاه پله برقي در طرفين پل مي باشد و كليه هزينه هاي آن توسط بخش خصوصي تامين گرديده است.

از جمله اهداف اجراي اين طرح تامين سلامت شهروندان هنگام عبور از عرض خيابان و كاهش تصادفات مرگ بار و حوادث جاني و در مجموع حفظ ايمني عبور و مرور و كاهش موانع موجود بر سر راه تردد راحت و روان خودروها و در نتيجه كاهش ترافيك است.

گفتني است استفاده از پله هاي برقي در پل هاي عابر پياده تهران با هدف پاسخگويي به گروههاي مختلف شهروندان از جمله جانبازان ، معلولان ، سالمندان ، كودكان و بانوان باردار كه عملا استفاده از پل هاي عابر پياده براي ايشان ممكن نمي باشد ، امكان استفاده آسان و ايمن از پل هاي مذكور از طريق تجهيز آنها به پله برقي در دستور كار حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران قرار گرفته است.