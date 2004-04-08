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۲۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۳:۳۱

در پي بهره برداري از نخستين پله برقي پل عابر در 24 فروردين

پل هاي عابر پياده تهران به پله برقي مجهز مي شوند

پل هاي عابر پياده تهران كه در ميدان ها و تقاطع هاي پرتردد واقع شده اند به پله برقي تجهيز مي شوند.

 به گزارش خبرگزاري مهر  به نقل از معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران اولين پل عابر پياده مجهز به پله برقي در ميدان هفت تير كه از مدت ها پيش به طور آزمايشي مورد استفاده قرار گرفته ، طي مراسم ويژه اي صبح روز دوشنبه 24 فروردين به طور رسمي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

اين گزارش مي افزايد : پل مذكور كه در يكي از پرتراكم ترين نقاط شهر تهران واقع شده ، داراي چهار دستگاه پله برقي در طرفين پل مي باشد و كليه هزينه هاي آن توسط بخش خصوصي تامين گرديده است.

 از جمله اهداف اجراي اين طرح تامين سلامت شهروندان هنگام عبور از عرض خيابان و كاهش تصادفات مرگ بار و حوادث جاني و در مجموع حفظ ايمني عبور و مرور و كاهش موانع موجود بر سر راه تردد راحت و روان خودروها و در نتيجه كاهش ترافيك است.
گفتني است استفاده از پله هاي برقي در پل هاي عابر پياده تهران با هدف پاسخگويي به گروههاي مختلف شهروندان از جمله جانبازان ، معلولان ، سالمندان ، كودكان و بانوان باردار كه عملا استفاده از پل هاي عابر پياده براي ايشان ممكن نمي باشد ، امكان استفاده آسان و ايمن از پل هاي مذكور از طريق تجهيز آنها به پله برقي در دستور كار حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران قرار گرفته است.



 

کد مطلب 69243

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