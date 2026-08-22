گرمسار در انتظار تبدیل دانشکده فنی به دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی شامگاه شنبه در نشست بررسی مسائل دانشکده فنی گرمسار با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ارتقای این دانشکده به دانشگاه را یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان گرمسار عنوان کرد.

وی با اشاره به نزدیکی گرمسار به تهران و برخورداری این شهرستان از ظرفیت‌های صنعتی و رشد جمعیتی بالا، اظهار کرد: ایجاد دانشگاه در گرمسار می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای منطقه باشد.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گرمسار از نظر جغرافیایی مرکزیت غرب استان سمنان را دارد، افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، لازم است دانشکده فنی گرمسار به دانشگاه ارتقا یابد.

عربی با اشاره به مصوبه‌ای که از سوی پدافند غیرعامل پس از جنگ ابلاغ شده است، گفت: رسالت این مصوبه تمرکززدایی از تهران است و از این منظر، گرمسار به دلیل نزدیکی به پایتخت می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها باشد.

وی با اشاره به دسترسی گرمسار به متروی تهران و امکان دسترسی ۲۴ ساعته به پایتخت در کوتاه‌ترین زمان، بیان کرد: امیدواریم به این مطالبه مردم گرمسار توجه شود.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس همچنین جذب دانشجویان بین‌المللی را یکی دیگر از ظرفیت‌های ارتقای این مجموعه آموزشی دانست و گفت: فاصله فرودگاه امام خمینی(ره) تا تهران حدود ۹۰ دقیقه است، در حالی که گرمسار در فاصله حدود ۴۵ دقیقه‌ای از این فرودگاه قرار دارد؛ بنابراین امکان پذیرش دانشجویان خارجی نیز در این منطقه وجود خواهد داشت.