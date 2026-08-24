پیگیری حقابه گرمسار و آرادان؛ سوء برداشت در بالا دست غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی صبح دوشنبه در جریان افتتاح یک کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی ایوانکی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، هفته دولت را فرصتی برای نشان دادن دستاوردهای تلاشگران در عرصه های اجرایی دانست و یاد همه شهدای دولت را گرامی داشت.

وی همچنین هفته دولت را فرصتی برای انسجام و وحدت دانست و تاکید کرد: انسجام نیاز و ضرورت است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: استان سمنان در هیچ زمانی در دوران بعد از انقلاب تا به این اندازه همدل و همگرا برای خدمت به مردم نبوده است.

عربی با بیان اینکه در گرمسار و آرادان نیز همدلی خوبی برای کار کردن وجود دارد که باید آن را ظرفیتی مغتنم دانست، افزود: این وفاق باید برای خدمترسانی به مردم، بکار گیری شود.

وی با بیان اینکه آرادان و گرمسار، قطب کشاورزی و صنعتی محسوب می شود، افزود: کمبود آب بزرگترین مشکل این منطقه است.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: بی توجهی و عدم اجرای مصوبات و قانون سبب بروز چالش های بزرگ برای تامین آب گرمسار شده است.

عربی با بیان اینکه در بالادست به صورت غیرمجاز حقابه مردم گرمسار و آرادان برداشت و به مصرف ناحق می رسد، گفت: ما هرگز با مصرفی که برای کشاورزان اصیل باشد محترم است اما این آب ارزشمند امروز به واقع هدر می رود.

وی با بیان اینکه حق کشاورزان و صنعتگران در غرب استان سمنان پایمال می شود، افزود: مطالبه مردم گرمسار و آرادان رسیدگی به این وضعیت است.