به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت شهر، گسترش و تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سالهای اخیر و همچنین وجود پیوندهایی از قبیل خواهرخواندگی تهران با شهرهای بغداد و کربلا، امکان تبادل تجربیات در حوزه ظرفیت های فنی و اجرایی متناظر با توسعه زیرساخت های شهری را بیش از هر زمان دیگری فراهم ساخته و این امر خصوصاً در مواردی از قبیل ایجاد شبکه حمل و نقل ریلی زیرزمینی، محل ظهور و بروز پیدا کرده است.

در این رابطه شهرهای بغداد، کربلا و نجف، خواستار بهره مندی از تجربیات شهرداری تهران و شرکت مترو هستند و با دعوت از مدیران، کارشناسان و متخصصان مربوطه، سعی دارند زیرساخت های حمل و نقل عمومی خود را توسعه دهند.

بدیهی است شکل گیری چنین تعاملاتی، نقش موثری در توسعه دیپلماسی اقتصادی داشته و ضمن صدور خدمات فنی و مهندسی از جانب کشورمان، به تعمیق روابط حسنه شهرهای بزرگ کمک خواهد کرد.

شبکه مترو تهران در حال حاضر از ۳۱۲ کیلومتر خطوط راه آهن ریلی – تونلی برخوردار بوده و با ۱۶۳ ایستگاه در حال خدمت رسانی به شهروندان پایتخت است. این زیرساخت حمل و نقلی موثر و کارا، با توسعه تعداد خطوط موجود به ۱۱ خط در سال های آینده، به ۵۲۰ کیلومتر مسیر و حدود ۳۱۵ ایستگاه ارتقاء یافته و ظرفیت پوشش ۵۰ درصد ترددهای شهری در افق طرح را خواهد داشت.