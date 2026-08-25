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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

۳ شهر بزرگ عراق خواهان بهره‌مندی از تجارب شرکت مترو تهران

۳ شهر بزرگ عراق خواهان بهره‌مندی از تجارب شرکت مترو تهران

یکی از مهم‌ترین درخواست‌های عراقی‌ها در زمینه تبادل تجربیات، بهره‌گیری از تجارب تهران در زمینه ساخت مترو است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت شهر، گسترش و تعمیق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سالهای اخیر و همچنین وجود پیوندهایی از قبیل خواهرخواندگی تهران با شهرهای بغداد و کربلا، امکان تبادل تجربیات در حوزه ظرفیت های فنی و اجرایی متناظر با توسعه زیرساخت های شهری را بیش از هر زمان دیگری فراهم ساخته و این امر خصوصاً در مواردی از قبیل ایجاد شبکه حمل و نقل ریلی زیرزمینی، محل ظهور و بروز پیدا کرده است.

در این رابطه شهرهای بغداد، کربلا و نجف، خواستار بهره مندی از تجربیات شهرداری تهران و شرکت مترو هستند و با دعوت از مدیران، کارشناسان و متخصصان مربوطه، سعی دارند زیرساخت های حمل و نقل عمومی خود را توسعه دهند.

بدیهی است شکل گیری چنین تعاملاتی، نقش موثری در توسعه دیپلماسی اقتصادی داشته و ضمن صدور خدمات فنی و مهندسی از جانب کشورمان، به تعمیق روابط حسنه شهرهای بزرگ کمک خواهد کرد.

شبکه مترو تهران در حال حاضر از ۳۱۲ کیلومتر خطوط راه آهن ریلی – تونلی برخوردار بوده و با ۱۶۳ ایستگاه در حال خدمت رسانی به شهروندان پایتخت است. این زیرساخت حمل و نقلی موثر و کارا، با توسعه تعداد خطوط موجود به ۱۱ خط در سال های آینده، به ۵۲۰ کیلومتر مسیر و حدود ۳۱۵ ایستگاه ارتقاء یافته و ظرفیت پوشش ۵۰ درصد ترددهای شهری در افق طرح را خواهد داشت.

کد مطلب 6926968

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