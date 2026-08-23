به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: میزان مصرف شیرخشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه یارانه‌ای مشمول طرح پستی، از حدود ۶۱۰ هزار عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۱۰ هزار عدد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش نشان‌دهنده رشد مصرف ثبت‌شده این فرآورده‌های ویژه است و ضرورت تقویت برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار و هدفمند شیرخشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه یارانه‌ای را بیش از پیش نشان می‌دهد.

شعیبی با اشاره به اجرای کامل طرح توزیع متمرکز این محصولات از طریق شبکه پخش و پست و با استفاده از سامانه «حامی» اظهار کرد: طی سه سال اخیر، بیش از ۳۵ هزار نسخه الکترونیک حاوی شیرخشک‌های رژیمی و غذاهای ویژه یارانه‌ای ثبت شده است.

به گفته مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک در این حوزه، امکان مدیریت و پایش هدفمندتر این فرآورده‌ها را فراهم کرده است.