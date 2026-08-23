به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه شنبه در نشست تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت نقش مردم در اداره امور و حل مسائل استان اظهار کرد: دولت قرار نیست همه امور را به تنهایی انجام دهد، بلکه وظیفه دولت برداشتن موانع و فراهم کردن زمینه حضور و نقش‌آفرینی مردم است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به محدودیت منابع مالی، اعتباری و اجرایی دولت افزود: این محدودیت‌ها یک واقعیت است، اما می‌تواند فرصتی برای استفاده هوشمندانه‌تر از بزرگ‌ترین منبع کشور یعنی مشارکت مردم باشد.

وی تصریح کرد: هیچ بودجه‌ای به اندازه اراده مردم قدرت تولید ندارد و هیچ بخشنامه‌ای نیز به اندازه اعتماد عمومی نمی‌تواند یک حرکت اجتماعی را پیش ببرد؛ بنابراین باید نقش مردم در اداره امور و حل مسائل را جدی بگیریم.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت از تصدی‌گری به مشارکت‌جویی گفت: باید از دولتی که کار را برای مردم انجام می‌دهد به دولتی برسیم که با مردم و با مشارکت و همراهی آنان امور را پیش می‌برد و این همان حکمرانی مردم‌محور است.

تشکل‌ها باید از مطالبه‌گری صرف عبور کنند

استاندار کرمانشاه تشکل‌های مردم‌نهاد را موتور همبستگی اجتماعی و حل مسائل دانست و گفت: تشکل‌ها نباید صرفاً دریافت‌کننده حمایت دولت باشند، بلکه باید در کنار مجموعه مدیریتی استان قرار گرفته و به شریک دولت در شناسایی مسائل، طراحی راهکار و اجرای برنامه‌ها تبدیل شوند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور تشکل‌ها نیاز داریم، زیرا این مجموعه‌ها ارتباط مستقیمی با مردم دارند، دردها و نیازهای جامعه را بهتر می‌شناسند و می‌توانند برای مسائل موجود راهکار ارائه دهند و در مرحله اجرا نیز پای کار باشند.

حبیبی با اشاره به ظرفیت خیران، خیریه‌ها، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی، سمن‌ها و تشکل‌های تخصصی عنوان کرد: هرکدام از این مجموعه‌ها بخشی از توان اجتماعی جامعه هستند و هنر مدیریت استان باید پیوند دادن این ظرفیت‌ها باشد.

وی ادامه داد: اگر مجموعه تشکل‌ها که هرکدام بخشی از مسائل را بر عهده دارند در کنار یکدیگر قرار گیرند، هماهنگ و منسجم شوند، بخش قابل توجهی از مسائل اجتماعی استان قابل حل خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه بحران‌هایی مانند زلزله و کرونا اظهار کرد: هیچ بحران بزرگی صرفاً با امکانات رسمی و دولتی قابل مدیریت نیست و در روزهای سخت، این مردم بودند که وارد میدان شدند و ظرفیت اجتماعی کشور را برای کمک به جامعه بسیج کردند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تبدیل تشکل‌ها به یک شبکه منسجم گفت: اگر تشکل‌ها را به یک شبکه همکاری تبدیل کنیم، می‌توانیم از ظرفیت آنها بیش از گذشته استفاده کرده و قدرت بزرگی برای حل مسائل استان ایجاد کنیم.

وی افزود: تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی نباید ظرفیت‌های خود را به صورت جزیره‌ای دنبال کنند و صرفاً کار خودشان را ببینند، بلکه باید ظرفیت‌های مختلف را کنار یکدیگر قرار دهیم تا زمینه انجام کارهای بزرگ‌تر فراهم شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: بزرگی کار زمانی رقم می‌خورد که دولت، تشکل‌ها، سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی در مواجهه با بحران‌ها، توان خود را روی یکدیگر بگذارند و قدرتی بزرگ‌تر از توان دستگاه‌های اجرایی به تنهایی ایجاد کنند.

وی با تأکید بر اهمیت معیشت و اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل استان گفت: انتظار داریم تشکل‌ها از سطح مطالبه‌گری عبور کنند و با شناسایی ظرفیت‌های محلی، حمایت از کارآفرینان، مهارت‌آموزی و ایجاد پیوند میان سرمایه و ایده، در ساختن فرصت‌های شغلی سهیم باشند.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی، کشاورزی، گردشگری، تولید و تجارت کرمانشاه افزود: باید میدان واقعی کار و اشتغال را فراهم کنیم و تشکل‌ها می‌توانند در این مسیر دیده‌بان و همراه مؤثری باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش تشکل‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: نمی‌توان برای همه محله‌ها و خانواده‌ها یک نسخه واحد نوشت و تشکل‌ها باید مسائل اجتماعی را از نزدیک ببینند و برای هر محله و هر گروه هدف، راهکار متناسب ارائه دهند.

استاندار کرمانشاه افزود: این حوزه نیازمند کاری ظریف، دقیق، هنرمندانه، کارشناسی و علمی است و دستگاه‌های مسئول نیز باید در کنار تشکل‌ها قرار گیرند تا آسیب‌های اجتماعی به حداقل ممکن برسد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی استان تأکید کرد و گفت: به یک باور قطعی رسیده‌ام که باید از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: دستور داده‌ام در همه کارگروه‌ها و شوراهای مهم استان، متناسب با موضوع جلسه، از نخبگان، پیشکسوتان و فعالان مؤثر آن حوزه برای حضور دعوت شود.

استاندار کرمانشاه افزود: از شورای برنامه‌ریزی استان به عنوان عالی‌ترین شورای استان گرفته تا شورای اشتغال، شورای ورزش، شورای اجتماعی و سایر شوراها و کارگروه‌ها، از ظرفیت و توان نخبگان، فرهیختگان و فعالان هر بخش استفاده خواهیم کرد تا در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات پخته‌تر و جامع‌تری اتخاذ شود.

حبیبی سه هدف اصلی این رویکرد را بهره‌گیری از دانش، خلاقیت و تجربه نخبگان، شنیدن مسائل استان از نگاه افرادی که سال‌ها در میدان عمل حضور داشته‌اند و گسترش این همفکری در میان سایر فرهیختگان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: گاهی یک پیشکسوت، نخبه یا فرهیخته مطلبی را که حاصل سال‌ها تجربه اوست در یک جلسه مطرح می‌کند که شاید نتوان آن را در صدها کتاب پیدا کرد؛ بنابراین باید حداکثر بهره را از این پیشنهادها و نقطه‌نظرات ببریم.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حضور در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی یکی از مطالبات بسیاری از نخبگان و فعالان استان است، گفت: این موضوع در حال عملیاتی شدن است و از این پس نحوه برگزاری جلسات کارگروه‌ها و شوراهای استان با مشورت و حضور نخبگان، فرهیختگان و چهره‌های برجسته علمی و دانشگاهی دنبال خواهد شد.

مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند

حبیبی با تأکید بر نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مسائل استان گفت: بزرگ‌ترین سرمایه کشور، مردم توانمند، مسئولیت‌پذیر و دلسوز هستند و اگر مردم پای کار بیایند، گره‌های بزرگ باز خواهد شد.

وی افزود: دولت هرچقدر هم توانمند باشد، بدون مشارکت مردم نمی‌تواند همه مسائل جامعه را حل کند و در این میان نقش تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار پررنگ است.

استاندار کرمانشاه تشکل‌های مردم‌نهاد را صدای جامعه دانست و گفت: هرجا این صداها شنیده شود، تصمیم‌ها واقعی‌تر، راه‌حل‌ها دقیق‌تر و اعتماد عمومی عمیق‌تر خواهد شد.

وی همچنین از تشکل‌های مردم‌نهاد خواست کرمانشاه را صرفاً از دریچه مشکلات نگاه نکنند و گفت: نباید فقط نیمه خالی لیوان را ببینیم؛ استان ظرفیت‌های فراوانی دارد و تشکل‌ها باید در کنار مطالبه مشکلات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های کرمانشاه را نیز معرفی کنند.

حبیبی با اشاره به فعالیت تشکل‌های استان در حوزه‌های محیط زیست، بهداشت و درمان، ورزش و حمایت از افراد دارای اوتیسم افزود: بسیاری از کارهای بزرگی که توسط تشکل‌ها انجام شده است، اگر قرار بود از سوی دولت انجام شود، هزینه‌های زیادی به دنبال داشت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت به رسمیت شناختن ظرفیت تشکل‌ها در دستگاه‌های اجرایی گفت: از همکارانم در دستگاه‌های اداری انتظار دارم تشکل‌ها را به رسمیت بشناسند و مسائل و مطالبات آنان را با جدیت دنبال کنند؛ چراکه بخشی از کار دولت را همین تشکل‌ها انجام می‌دهند و بخشی از سیاست‌های ما نیز توسط سازمان‌های مردم‌نهاد دنبال می‌شود.