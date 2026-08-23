به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در مراسم تحدید بیعت اعضای هیئت دولت با امام راحل در حرم بنیانگذار انقلاب اسلامی، با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جنگ اظهار کرد: ما یک جنگ پرافتخار را پشت سر گذاشتیم و نقش نیروهای مسلح ما بی‌بدیل بود.

وی افزود: آیندگان درباره آنچه ارتشیان، سپاهیان، بسیجیان و نیروهای انتظامی در طول این ۴۰ روز رقم زدند خواهند گفت، کما اینکه تاکنون نیز گفته‌اند؛ دوستان در دولت نیز نقش بی‌بدیلی داشتند که کمتر به آن اشاره شده است.

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) ادامه داد: طبیعی است هر جنگی روزی به پایان می‌رسد؛ می‌خواستند ما را خرد کنند که نشد، می‌خواستند کشور را پاره‌پاره کنند که نشد، می‌خواستند این کشور را تجزیه کنند که نشد و می‌خواستند نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند، اما نظام قدرتمندتر شد.

وی با اشاره به ترور رهبر انقلاب گفت: حادثه‌ای مانند ترور رهبر انقلاب، حتی خوش‌بین‌ترین تحلیلگران خارجی و داخلی را نیز به نقطه‌ای که امروز ما هستیم رهنمون نمی‌کرد.

سیدحسن خمینی افزود: بخشی از این جامعه هدف دشمنان ما بودند تا آنها را برای ایجاد جنگ داخلی به میدان بکشانند، اما آنها نه‌تنها در میدان دشمن بازی نکردند، بلکه بخش بزرگی از آنان همراه، همدل و همگام نیروهای انقلاب شدند و از این مرحله عبور کردیم.

همه با هم بودن شرط عبور از بحران‌هاست

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) گفت: شرط پیروزی ما در جنگ و صلح یک چیز است؛ همه با هم بودن. همه با هم بودن یعنی به تصمیمات کلان مسئولان تن دهیم.

وی افزود: هرچند قبل از تصمیم، نظرات مختلف وجود دارد، اما پس از اتخاذ تصمیم و وقتی کلیت نظام تصمیم می‌گیرد، باید آن را بپذیریم.

سیدحسن خمینی تصریح کرد: من نمی‌گویم اگر همه با هم باشیم حتما پیروزیم، ولی این را می‌دانم که با دعوا حتما شکست خورده‌ایم.

وی ادامه داد: طبیعی است که نظرات مختلفی وجود داشته باشد؛ بحث می‌کنند و می‌گویند، اما وقتی به جمع‌بندی رسیدیم، همه پشت آن جمع‌بندی بایستیم و همه پشت آن سربازی که در میدان دیپلماسی خدمت می‌کند بایستیم؛ این شرط عبور از همه حوادث و بحران‌هاست.

دولت باید به مشکلات اقتصادی و زندگی مردم توجه کند

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) با اشاره به اولویت‌های دولت در شرایط کنونی اظهار کرد: در دوره جنگ مسئولیت دولت چیز دیگری بود، اما امروز مسئولیت دولت معطوف به زندگی مردم است و جامعه حق دارد که از ما انتظار درمان داشته باشد.

وی افزود: خارجی‌ها و دشمنان ما هدف گرفته‌اند که ما از درون دچار آشفتگی اقتصادی شویم و این باید وجه همت دوستان باشد.

سیدحسن خمینی ادامه داد: معلوم است علت این وضعیت چیست و همه می‌دانند؛ لذا اگر پیش از این یک‌دهم این آشفتگی پدید می‌آمد، دولت‌ها مورد نقدهای ۱۰۰ برابر قرار می‌گرفتند.

وی گفت: امروز جامعه ما واقعاً، به تعبیر بزرگوارانه، می‌فهمد درد از کجاست، اما حق دارد از ما انتظار درمان داشته باشد.

تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) تصریح کرد: جامعه حق دارد از مسئولان انتظار داشته باشد که به بحث اول بازگردند و بر مواضع کارشناسی خود ایستادگی کنند. همچنین حق دارد از کارشناسان انتظار داشته باشد که سکوت نکنند؛ به تعبیری، گاهی سکوت دروغ گفتن است.